Trump dice que no está seguro de si cumplirá el plazo que fijó para reabrir Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que aún no tiene claro si hará cumplir el plazo que fijó para que Irán abra el estrecho de Ormuz antes del viernes, ya que la decisión dependerá del avance de las negociaciones en curso.
Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea prorrogar nuevamente el plazo, Trump señaló que hará lo que le recomienden sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.
"Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no", dijo Trump.
Aunque el plazo vence mañana, el gobernante estadounidense afirmó que todavía hay "mucho tiempo", dado que un día en el "tiempo de Trump" es "una eternidad".
Trump dio un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.
El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.
El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.
10 petroleros
El presidente Trump aseguró este jueves que Irán autorizó el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz, como muestra de buena voluntad en el marco de las negociaciones. "Ellos dijeron 'para demostrar que vamos en serio y que estamos presentes, vamos a entregarte ocho barcos con petróleo. Ocho barcos, ocho grandes barcos con petróleo'. Esto sucedió hace dos días, y mañana estarán navegando", afirmó Trump durante una reunión de su Gabinete.
"Ocho grandes buques cisterna, cargados de petróleo, pasarán directamente por aquí. Y yo dije: 'supongo que tienen razón; que van en serio'. Y creo que navegaban bajo bandera paquistaní", añadió el republicano, que consideró que los interlocutores iraníes con los que su Gobierno está tratando son "las personas indicadas".
*Con información de EFE