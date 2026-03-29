Cielo rojizo sorprende a habitantes de Australia Occidental

Habitantes de Australia Occidental vivieron un espectáculo natural extraordinario cuando el cielo se tiñó de un intenso color rojo sangre, fenómeno provocado por el paso del ciclón Narelle. Las impactantes imágenes, comparadas con escenas de ciencia ficción, se difundieron rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron asombro por la inusual tonalidad del cielo.
El fenómeno fue observado en localidades como Denham, Shark Bay, Coral Bay, Carnarvon, Geraldton, Kalbarri y Exmouth, siendo esta última la más afectada por vientos de hasta 190 km/h. Las ráfagas provocaron daños materiales, cortes de electricidad y agua, dejando a la comunidad incomunicada durante el paso del ciclón.
Videos se hacen virales
En videos virales compartidos en X (antes Twitter), los habitantes grabaron cómo el entorno aparecía completamente rojo, un efecto que parecía un filtro cinematográfico, mientras observaban con preocupación y fascinación la transformación del cielo.
Especialistas explicaron que el color rojizo se produjo por la combinación de partículas de óxido de hierro y polvo levantadas por los fuertes vientos, la humedad y la presencia de nubes densas. Estos factores alteran la dispersión de la luz solar, haciendo que predominen las longitudes de onda rojizas, lo que genera el efecto dramático observado.
Aunque se trata de un fenómeno inusual, no es completamente desconocido en la región: eventos similares fueron reportados en 2009, aunque nunca con la intensidad del ciclón Narelle. Este tipo de fenómenos requiere condiciones atmosféricas muy específicas, razón por la cual causó tanto asombro entre los residentes.
El evento sirvió como recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de cómo los fenómenos climáticos extremos, como los ciclones, no solo generan efectos destructivos, sino también paisajes sorprendentes que parecen sacados de una película.