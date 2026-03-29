Pastor condenado por secuestrar y agredir a su hijastra

El caso del pastor colombiano José Erley Ramírez Garcés vuelve a generar polémica a casi un año de que se conocieran los hechos por los que fue condenado. El hombre, sentenciado a 43 años, seis meses y un día de prisión por mantener cautiva y abusar sexualmente de su hijastra de 13 años, rompió el silencio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató su versión de los hechos sin mostrar arrepentimiento, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.
La menor logró escapar el 29 de abril de 2025 tras permanecer retenida por su padrastro. Según la investigación, el hombre la engañó para que lo acompañara a ver una supuesta vivienda que planeaba comprar, pero en realidad la llevó a un lugar donde la mantuvo amarrada y bajo vigilancia con cámaras. La adolescente consiguió desatarse y huir por una ventana, momento que quedó registrado en video y permitió su rescate por vecinos y autoridades.
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El caso del pastor José Ramírez, condenado a más de 43 años por abuso sexual, vuelve a generar revuelo. En el podcast Conducta Delictiva, el religioso afirmó que dejó de ver a su hijastra como una niña y comenzó a percibirla como una mujer, declaraciones que han causado indignación en redes y medios nacionales. Realizadas desde la cárcel de La Tramacúa, sus palabras evidencian frialdad y manipulación, mientras el país recuerda los abusos cometidos en zona rural de Chinchiná y la valentía de la víctima al escapar. El tema sigue dando de qué hablar, recordando la gravedad de los delitos cometidos bajo figuras de autoridad y la necesidad de justicia y protección para las víctimas. #PastorDeChinchiná #CasoChinchiná #Abuso #Tramacúa #NoticiasCesar♬ sonido original - Noticias del cesar
Pastor se refiere a los hecho como un "error" y no como un delito
Durante la entrevista, Ramírez Garcés se refirió a los hechos como un "error" y no como un delito, asegurando que todo ocurrió en medio de una supuesta "guerra espiritual". En sus declaraciones, admitió que dejó de ver a la menor como una niña y que desarrolló una atracción hacia ella desde que tenía nueve años. "Yo no la veía como mi niña sino como una mujer", afirmó.
El condenado también aseguró que su esposa conocía lo que ocurría y que respaldaba su forma de criar a la menor con castigos severos. Incluso reveló que llegó a considerar privar de la vida tanto a la adolescente como a su pareja, algo que, según él, era un pensamiento recurrente.
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La versión de José Ramírez conocido como el pastor de chinchina parte15 #parati #colom #honduras🇭🇳504 #republicadominicana🇩🇴♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya
Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios y organizaciones de protección a la niñez cuestionaron que el condenado tenga espacios para difundir su versión sin reconocer plenamente la gravedad de los hechos. El caso volvió a abrir el debate sobre la protección de menores y la responsabilidad de los adultos involucrados.