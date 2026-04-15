 Sheinbaum: Una de las 100 Personas Más Influyentes de Time
Internacionales

La revista Time elige a Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes

La revista destaca que la presidenta de México ha ofrecido una lección de diplomacia al mundo y a pesar de ser la única mandataria latinoamericana comparte la categoría de líder como su homólogo estadounidense.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este 14 de abril de 2026, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México), EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este 14 de abril de 2026, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México) / FOTO: EFE/Mario Guzmán

La revista Time destacó este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una de las 100 personas más influyentes del año, una lista en la que es la única mandataria latinoamericana y comparte la categoría de 'Líderes' junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La publicación destaca que Sheinbaum es "una de los líderes más populares de la región", y ha ofrecido "una lección de diplomacia" tras empezar su primer año en el cargo, desde octubre de 2024, con "presión de todos los lados", incluyendo las "amenazas" de Trump de imponer aranceles a México y bombardear territorio mexicano.

Su perfil, escrito por el periodista Ioan Grillo, también resalta que la gobernante mexicana ha afrontado a los "violentos gánsteres" que trafican fentanilo y migrantes en la frontera, además de afrontar a los críticos en México que argumentaban que la "opacaría" su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

"Ella golpeó duro a los carteles, realizó redadas en laboratorios, transfirió a sus jefes a la custodia de EE.UU. y derribó al capo 'El Mencho', ayudando a evitar una intervención estadounidense más agresiva"

Ella habló con calma en defensa de la soberanía mexicana mientras eludió la confrontación", expuso Grillo.

Estas "victorias", argumentó la revista, "la han hecho una de las líderes más populares en la región", y una "historia de éxito por mezclar populismo con pragmatismo".

Aún así, la nota advierte de retos como una economía mexicana "lenta", la persistencia del crimen y la crisis de decenas de miles de desaparecidos.

Sheinbaum comparte la categoría de 'Líderes' con el papa León XIV y los mandatarios de Estados Unidos; Canadá, Mark Carney; China, Xi Jinping; Japón, Sanae Takaichi; Israel, Benjamín Netanyahu; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, y Dinamarca, Mette Frederiksen.

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