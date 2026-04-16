Colombia sacrificará a los hipopótamos de Pablo Escobar

La presencia de hipopótamos en Colombia, una herencia insólita del narcotraficante Pablo Escobar, se ha convertido en un problema ambiental de gran escala. Lo que comenzó en la década de los 80 con cuatro ejemplares en la Hacienda Nápoles, hoy es una población descontrolada que amenaza ecosistemas y comunidades.
Según datos del Ministerio de Ambiente de Colombia, en 2022 se contabilizaban al menos 169 hipopótamos. Sin medidas de control, las proyecciones indican que podrían superar los 500 en 2030 y más de mil en 2035. Ante este escenario, el gobierno anunció un plan que incluye la eutanasia de 80 individuos como parte de una estrategia para reducir su crecimiento.
Desde 2022, estos animales fueron declarados especie exótica invasora. Esto implica que representan un riesgo para la biodiversidad local, especialmente en las riberas del río Magdalena, donde se concentra la mayor parte de la población. Su presencia altera el equilibrio natural: contaminan el agua con sus desechos, afectan la flora y ponen en peligro a especies nativas como el manatí y la tortuga de río.
Riesgo para las personas
Además del impacto ambiental, existe un riesgo para las personas. El hipopótamo es considerado uno de los animales más agresivos del mundo, lo que ha generado preocupación entre pescadores y habitantes de las zonas cercanas.
El plan del gobierno contempla también la traslocación de algunos ejemplares a zoológicos o santuarios en otros países. Sin embargo, hasta ahora no se han logrado acuerdos, en parte por los altos costos y la baja diversidad genética de estos animales.
Ante la falta de alternativas viables, las autoridades optaron por avanzar con la eutanasia, una medida respaldada por criterios científicos pero que ha generado críticas por parte de sectores animalistas. El objetivo, aseguran, es evitar que la situación se vuelva irreversible.