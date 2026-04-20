 Videos del terremoto de Japón hoy 20 de abril 2026
Internacionales

Videos muestran el momento exacto del terremoto que sacudió la costa de Japón

Difunden videos del fuerte terremoto en Japón ocurrido frente a la costa de Sanriku.

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Videos del terremoto en Japón se viralizan., Captura de pantalla video de X.
Videos del terremoto en Japón se viralizan. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Tras el terremoto de magnitud preliminar 7.5 que sacudió la costa norte de Japón este lunes 20 de abril, las redes sociales se han llenado de videos captados por ciudadanos que muestran los momentos de tensión vividos durante el fuerte movimiento telúrico y la posterior alerta de tsunami.

Aunque las autoridades ya habían informado sobre el evento sísmico y la activación de protocolos de emergencia, las imágenes que circulan en plataformas digitales han dado una nueva dimensión a la emergencia, mostrando escenas desde viviendas, calles y zonas costeras en tiempo real.

En los videos se observa cómo el sismo sacude con intensidad distintas regiones, especialmente en áreas cercanas a la región de Sanriku, donde se registró el epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino. También se han difundido grabaciones del comportamiento del mar tras el evento, incluyendo la llegada de olas de hasta 80 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, así como otras de menor tamaño en zonas cercanas.

Alertas preventivas

Las autoridades japonesas activaron alertas preventivas ante la posibilidad de olas de hasta tres metros, lo que llevó a la recomendación de alejarse de playas, puertos y desembocaduras de ríos.

Aunque posteriormente el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico redujo el nivel de amenaza, los videos del evento continuaron circulando ampliamente en plataformas digitales.

Japón, ubicado en una zona de alta actividad sísmica dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, cuenta con sistemas de monitoreo y protocolos de emergencia que se activan de forma inmediata ante este tipo de fenómenos.

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