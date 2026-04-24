 FBI revela plan de dos adolescentes para atacar sinagoga en EE. UU.
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FBI revela plan de dos adolescentes para atacar sinagoga en EE. UU.

El FBI señaló que los arrestos de estos dos jóvenes se dieron tras una investigación en varios estados por parte de unidades antiterrorismo.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Patrulla / FOTO:

Las autoridades en EE. UU. investigan a dos adolescentes por presuntamente planear una ataque contra una sinagoga en Houston, en el estado de Texas, según información divulgada este viernes por medios locales.

Una joven de 18 años, identificada como Angela Han Hicks, y un menor de 16 años, cuya identidad no ha sido revelada, fueron arrestados esta semana y cada uno enfrenta cargos por conspiración para cometer asesinato.

Las autoridades aseguran que Hicks, quien reside y fue detenida en Carolina del Norte, conversó en un chat con al menos otras dos personas, incluyendo el menor de 16 años, sobre un plan para atacar la sinagoga Beth Israel y "matar a todos los judíos que se pueda".

Hicks fue arrestada en Lexington (Carolina del Norte) y trasladada a una cárcel en el condado de Davidson, donde tiene programada una audiencia ante la corte el próximo 12 de mayo.

El joven del área de Houston también permanece detenido en el condado de Harris y, durante una audiencia de presentación hoy, la fiscalía reveló que había sido suspendido en el pasado de una escuela pública por haber publicado amenazas en internet, según informó el diario The Houston Chronicle.

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Patrulla policial - pixabay

En un comunicado, el FBI señaló que los arrestos de estos dos jóvenes se dieron tras una investigación en varios estados por parte de unidades antiterrorismo.

La Federación Judía de Houston había informado el miércoles que estaba en comunicación con las fuerzas del orden "en relación con información sobre posibles amenazas al campus" de Beth Israel, donde también hay una escuela. Las amenazas llevaron al cierre temporal de las instalaciones.

Tanto el FBI como el Gobierno estatal de Texas han anunciado en el último año que dedicarían personal y recursos contra el terrorismo para "combatir el antisemitismo".

En marzo del año pasado, el Departamento de Justicia también anunció que crearía una unidad dedicada a combatir los "actos de antisemitismo" en EE. UU.

*Con información de EFE

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