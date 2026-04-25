Al menos 6 muertos en Ucrania por ataques nocturnos de Rusia

Al menos seis personas fallecieron en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia que también dejaron numerosos heridos durante la noche, informaron medios internacionales. Según la Administración Regional de Jersón, durante el último día, la capital de la región y otros 31 asentamientos de la región fueron objeto de ataques con drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería dejando cuatro personas muertas y 17 heridos.
En la región de Dniper fueron rescatados los cuerpos de dos personas muertas de las ruinas de un edificio. El ataque a Dniper fue el más intenso y el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, informó de él a través de su cuenta de X y expresó sus condolencias a las familias de los muertos, también en otras regiones del país.
"La táctica rusa sigue siendo la misma. Drones de ataque, misiles crucero y un gran número de misiles balísticos. Los objetivos suelen ser infraestructura civil en las ciudades, edificios residenciales, plantas de energía y empresas", dijo el presidente.
Cada uno de estos ataques debe recordar a nuestros socios que se requiere una acción inmediata y decidida. Necesitamos mejorar rápidamente nuestra defensa aérea", agregó.
La ciudad de Jersón y otros 31 asentamientos de la región fueron objeto de ataques con drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería, dijo la Administración Regional Militar en Instagram. Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales, causando daños a un edificio de apartamentos y cuatro casas particulares.
Daños materiales en Ucrania
Los atacantes también dañaron un almacén, maquinaria agrícola, camiones, un minibús, una motocicleta y automóviles particulares. En Dniper el número de heridos ascendió a 14 mientras que en Odesa fue de 2, según las autoridades regionales respectivas.
"Catorce personas resultaron heridas en el ataque enemigo contra Dniper, entre ellas un niño de 9 años. Recibió asistencia médica y será tratado de forma ambulatoria", escribió el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanzha,en su cuenta de Telegram.
Posteriormente, el jefe del Consejo Regional de Dinper, Mikola Lukashuk, informó de seis personas desaparecidas. Además, se produjeron incendios y cinco edificios residenciales sufrieron daños.
En Odesa los rusos lanzaron un ataque con drones que dejó al menos dos personas heridas, según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Kiper, en Telegram.
Durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron un nuevo ataque masivo contra la región de Odesa utilizando drones. En la zona sur, se produjeron daños en edificios residenciales e infraestructura portuaria. Lamentablemente, dos personas resultaron heridas y están recibiendo la asistencia médica necesaria", escribió Kiper.