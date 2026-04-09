 Putin declara una tregua en Ucrania por la Pascua ortodoxa
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Putin declara una tregua en Ucrania por la Pascua ortodoxa

La nota agrega que el mando militar ruso ha recibido instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante ese período. No obstante, agrega que las tropas estarán "preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo".

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Vladimir Putin en su conferencia de prensa anual, EFE
Vladimir Putin en su conferencia de prensa anual / FOTO: EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha decidido declarar una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa, anunció este jueves el Kremlin.

"Se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas (locales) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026", señala el comunicado oficial.

La nota agrega que el mando militar ruso ha recibido instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante ese período.

No obstante, agrega que las tropas estarán "preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo". "Partimos de que Ucrania seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", concluye el comunicado.

Horas antes, el Kremlin afirmó que Putin aún no había tomado una decisión acerca de la tregua por Pascua, en un conflicto que se alarga desde febrero de 2022.

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Vladimir Putin, presidente de Rusia - EFE

El Kremlin rechazó el pasado 31 de marzo la propuesta del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de declarar conjuntamente una tregua durante la Pascua ortodoxa, y desde entonces la Presidencia rusa se había mostrado reacia a hacer comentarios sobre esta cuestión.

"Repetimos una vez más: Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar la correspondiente decisión para que lleguemos a la paz, no a un alto el fuego", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a finales de marzo.

También afirmó que Zelenski nunca propuso de manera "precisa" una tregua pascual, sino que habló de una tregua en general, algo a lo que se opone terminantemente el líder ruso, ya que considera que Kiev la aprovecharía para rearmarse y movilizar más tropas.

En el pasado, Putin ya ha declarado unilateralmente treguas de un día o más, por ejemplo de 30 horas hace un año en la Pascua ortodoxa o en mayo de 2025 con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Mientras, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó en su momento el presidente de EE.UU., Donald Trump.

*Con información de EFE

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