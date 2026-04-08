 Irán dice que EE. UU. debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel
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Irán dice que EE. UU. debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel

"El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EE. UU. y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos", insistió el ministro de Exteriores de Irán.

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Ataques de Israel en el Líbano, EFE
Ataques de Israel en el Líbano / FOTO: EFE

EE. UU. "debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos", afirmó este miércoles el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

"Los términos del alto el fuego Irán-EE. UU. son claros", recalcó el ministro iraní, tras la serie de bombardeos de Israel sobre Líbano, que han causado hasta ahora 254 muertos y 1 mil 164 heridos.

"El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EE. UU. y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos", insistió.

Irán y EE. UU. acordaron la noche del martes un alto el fuego de dos semanas, en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Araqchí hizo referencia al acuerdo anunciado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que rezaba "un alto el fuego en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares".

"Escaramuza"

Más tarde, sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

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Trump durante una reunión de su Gabinete - EFE

Otros países como Egipto y Catar, dos de los países que colaboraron en los esfuerzos para alcanzar la tregua de dos semanas condenaron también los "brutales ataques" lanzados este miércoles por Israel contra el Líbano y pidieron la intervención "inmediata" de la comunidad internacional.

*Con información de EFE

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