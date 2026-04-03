 Irán derriba un caza de EE.UU. en su territorio
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Irán derriba un caza de EE.UU. en su territorio

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EE.UU. e Israel iniciaron los ataques contra Irán.

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F-15, X
F-15 / FOTO: X

Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de EE.UU. y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes.

Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán.

Ya hay en marcha una misión de búsqueda para intentar rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo.

El Pentágono no respondió inmediatamente a la solicitud de EFE de comentarios al respecto.

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EE.UU. e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero y tras la escalada de Teherán a países vecinos.

Los otros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados.

El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración de Donald Trump al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacarle "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.

Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las, supuestas, últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.

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El incidente ocurrió luego de que la aeronave perdiera comunicación con el Control de Tránsito Aéreo minutos después de despegar.

Vía EFE

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