 Avioneta se desploma en México: video del trágico accidente
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Video capta momento en que avioneta se desploma en México dejando cuatro fallecidos

El incidente ocurrió luego de que la aeronave perdiera comunicación con el Control de Tránsito Aéreo minutos después de despegar.

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Avioneta cae en México, Captura de video
Avioneta cae en México / FOTO: Captura de video

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició este jueves una investigación tras el desplome de una aeronave en el central estado mexicano de Puebla, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, informaron las autoridades.En comunicados, las autoridades detallaron que la avioneta era tipo Cessna 172, la misma cubría una ruta de Puebla al Aeropuerto Nacional de Poza Rica, en el estado de Veracruz, este de México.

El momento en el que la avioneta pierde el control y se desploma fue captado por un ciudadano y compartido en redes sociales. 

Aeronave pierde comunicación 

La AFAC detalló que el desplome se dio luego de que la aeronave perdiera comunicación con el Control de Tránsito Aéreo minutos después de despegar, lo cual ubicó alrededor de 12:03 horas (18:03 GMT).

La Agencia reportó en un primer momento que la aeronave fue localizada accidentada con tres personas fallecidas en su interior —dos tripulantes y un pasajero—, además de una persona lesionada de gravedad.

Horas después, el Gobierno de Puebla actualizó el saldo y señaló que la cuarta víctima murió tras ser trasladada para atención médica especializada.

Accidente aéreo deja tres fallecidos en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la caída de la aeronave ocurrió en la aldea Vista Hermosa.

La administración estatal precisó que el accidente ocurrió en terrenos de cultivo ubicados a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo.

También identificó la aeronave como una C172 con matrícula XB-RRN, que había salido del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Puebla, rumbo a Poza Rica, Veracruz.

Según el Gobierno de Puebla, en la atención participaron Protección Civil estatal, Guardia Nacional, Policía Estatal, bomberos de Huejotzingo, autoridades municipales, personal del aeropuerto y otros cuerpos de emergencia, mientras la AFAC indicó que ya inició la investigación administrativa correspondiente.

En junio de 2025, otra avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en campos de Huejotzingo sin dejar víctimas.

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