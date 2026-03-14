 Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

Durante la noche del viernes al sábado, según indicó Zelenski, "Rusia utilizó unos 430 drones de varios tipos y un número significativo de misiles".

Compartir:
FOTO ARCHIVO, El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en Bucarest (Rumanía) el 12 de marzo de 2026
FOTO ARCHIVO / FOTO: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en Bucarest (Rumanía) el 12 de marzo de 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades de Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv, y en el que las autoridades lamentaron siete muertes, cuatro de ellas en el territorio de la capital.

Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas", señaló Zelenski en su cuenta de Télegram sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo "el sector energético de la región de Kiev", aunque también hubo "impactos y daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles".

Mis condolencias a todos los familiares y amigos. Hay muchos heridos y gente que aún está en busca de ayuda médica", señaló el jefe de Estado Ucraniano al aludir a los cuatro fallecidos en la región de Kiev.

El jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Sinegubov, informó en su cuenta de Telegram de la muerte de una persona en el ataque ruso en la región de la que es responsable, situada en el este del país invadido por Rusia.

Otras once personas, incluidas dos niños, resultaron heridas en la región de Járkov.

En la región de Jersón, en el sur ucraniano, las autoridades locales lamentaron la muerte de otra persona en el ataque, en el que se registraron siete heridos.

Alexander Prokudin, Gobernador de Jersón, indicó en su cuenta de Telegram que "los ocupantes dañaron un edificio administrativo, un establecimiento de 'catering', una torre de telefonía móbil, una construcción auxiliar, una ambulancia y vehículos privados".

El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Iván Fédorov, informó en Telegram de que en esa zona del este ucraniano otra persona perdió la vida y otra resultó herida como resultado de los últimos "ataques enemigos".

Ataque con medio millar de drones y misiles

En la noche del viernes a este sábado, según indicó Zelenski, "Rusia usó unos 430 drones de varios tipos y un número significativo de misiles".

Zelenski aludió a cómo, según datos provisionales, 58 de los 68 misiles lanzados por Rusia en la noche del viernes a este sábado fueron neutralizados.

Cada ataque nocturno de este tipo es un recordatorio a todos nuestros aliados de que los sistemas de defensa aérea y misiles son una necesidad diaria", señaló el presidente ucraniano.Todo acuerdo de entrega de misiles no puede esperar, todo tiene que implementarse tan pronto como sea posible", abundó, en alusión a los compromisos de los aliados internacionales de Kiev para ayudar al país invadido con Rusia a repeler ataques aéreos.

Además, Zelenski señaló que, en vista de la guerra en Oriente Medio tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias contra países en la región de Teherán, "Rusia tratará de sacar ventaja" por el conflicto en el Golfo pérsico.

Tenemos que ser conscientes del nivel real de la amenaza y estar preparados en consecuencia; principalmente, nosotros en Europa tenemos que desarrollar la producción de misiles para la defensa aérea, especialmente contra misiles balísticos y otros sistemas necesarios que nos permitan proteger vidas", expuso.

"Europa es capaz de asegurar esa fiabilidad y protección", concluyó.

En Portada

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustiblest
Nacionales

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustibles

08:04 AM, Mar 14
Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kievt
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

07:40 AM, Mar 14
Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeot
Nacionales

Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeo

07:24 AM, Mar 14
Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundialt
Deportes

Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundial

08:40 AM, Mar 14
Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisiónt
Deportes

Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisión

07:57 AM, Mar 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos