Insólita declaración del implicado en el femicidio de Ada

Un caso de presunto femicidio ha generado conmoción en redes sociales luego de que un hombre intentara justificar la muerte de su pareja asegurando que fue un accidente. El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo en Caleta Olivia, Argentina, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Ada Barrozo Quilo, de 44 años.
En un primer momento, se manejó la hipótesis de que la mujer había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelaron un escenario completamente distinto y de extrema violencia.
De acuerdo con los peritajes, la causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, el cuerpo presentaba nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados, edemas internos y marcas compatibles con mordeduras en las manos, lo que sugiere que la víctima intentó defenderse.
El principal sospechoso es Sergio Navarro, de 34 años y pareja de la víctima, quien fue detenido e imputado por el crimen. Según su versión, la muerte ocurrió de manera accidental durante un encuentro íntimo, argumentando:
soy gordo y la aplasté sin querer".
Hallazgos forenses
No obstante, los hallazgos forenses contradicen esa versión y apuntan a un hecho violento. Investigadores consideran que las lesiones evidencian un ataque, lo que refuerza la hipótesis de femicidio.
Testimonios de personas cercanas a la víctima, incluyendo compañeras de trabajo, señalan que Barrozo Quilo presentaba signos de agresión física en ocasiones anteriores, aunque presuntamente intentaba ocultarlos por temor.
La mujer, madre de una joven de 20 años, trabajaba en una panadería y mantenía una relación con el acusado. El caso es investigado por autoridades de la provincia de Santa Cruz, mientras la detención se mantiene a la espera de que avance el proceso judicial.
El caso ha provocado indignación en la comunidad de Caleta Olivia, donde familiares, allegados y vecinos han comenzado a exigir justicia por la muerte de Ada. A través de mensajes en redes sociales y manifestaciones, piden que el crimen no quede impune y que se esclarezcan completamente los hechos, mientras el principal sospechoso permanece detenido y a la espera del avance de las investigaciones.