 Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua
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Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua

"Ellos (Irán) saben qué hacer. Ellos saben qué no hacer", dijo el mandatario estadounidense.

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Donald Trump en un acto en la Oficina Oval, EFE
Donald Trump en un acto en la Oficina Oval / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, se negó este martes a aclarar qué acciones de Irán constituirían una violación de la actual tregua entre ambos países y afirmó que Teherán sabe cuáles son los límites que no deben pasar.

Preguntado en el Despacho Oval sobre qué podría precipitar un fin del alto el fuego, Trump se limitó a decir al reportero: "Te enterarás, porque yo te lo haré saber". "Ellos (Irán) saben qué hacer. Ellos saben qué no hacer", añadió el mandatario.

Trump también aseguró que el bloqueo naval estadounidense a la República Islámica ha sido "impresionante" y reiteró que Irán "quiere llegar a un acuerdo", después de confirmar días antes que estaba revisando la nueva propuesta de paz iraní para adelantar el diálogo estancado entre ambos países.

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Donald Trump en un acto en la Oficina Oval - EFE

En la primera rueda de prensa desde que arrancó el operativo para escoltar buques fuera del golfo Pérsico, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró este martes que la tregua con Irán se mantiene porque los ataques iraníes no superan el "umbral" que justificaría un reinicio de los combates, aunque también evitó especificar qué podría constituir una violación.

"El alto el fuego no ha concluido", advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba "cierta actividad" al inicio de estas operaciones, que tienen "una única misión: proteger de la agresión iraní el transporte marítimo comercial inocente".

Estas declaraciones tienen lugar después de que Teherán acusara hoy a Washington de poner en peligro la seguridad en el estrecho de Ormuz al "violar el alto el fuego" con la operación por la que EE. UU. ha movilizado centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso de los navíos atrapados a raíz del bloqueo iraní al paso marítimo.

*Con información de EFE

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