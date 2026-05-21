Mujer murió tras explosión de batería portátil

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) emitió recientemente una nueva advertencia sobre los cargadores portátiles de la marca Casely, luego de confirmar que uno de estos dispositivos explotó mientras una mujer de 75 años cargaba su celular, provocándole quemaduras mortales.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que el modelo retirado representa un riesgo real de incendio y quemaduras graves, por lo que pidieron a los consumidores suspender de inmediato el uso de estas baterías portátiles conocidas como power banks.
El retiro involucra aproximadamente 429 mil 200 unidades del modelo Casely Power Pods 5000mAh con número E33A. Los dispositivos fueron vendidos entre marzo de 2022 y septiembre de 2024 a través del sitio oficial de la empresa, Amazon y otras plataformas de comercio electrónico.
Así murió la mujer
De acuerdo con el reporte oficial, la víctima tenía el cargador portátil sobre las piernas mientras utilizaba el celular cuando la batería explotó y comenzó a incendiarse.
La mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y posteriormente murió debido a complicaciones derivadas de las lesiones.
Aunque el accidente ocurrió en agosto de 2024 en el estado de Nueva Jersey, el caso volvió a cobrar relevancia luego de que las autoridades estadounidenses reforzaran la alerta sobre estos dispositivos y advirtieran nuevamente sobre el riesgo de incendios y quemaduras graves.
Otros casos
La CPSC explicó que las baterías de ion-litio pueden sobrecalentarse, expandirse o incendiarse cuando presentan defectos internos, daños físicos o fallas de fabricación, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves e incluso la muerte.
La empresa había iniciado un retiro voluntario desde abril de 2025 después de recibir decenas de reportes de consumidores relacionados con sobrecalentamiento y fuego. Inicialmente se contabilizaron 51 incidentes y seis lesiones menores por quemaduras.
Sin embargo, posteriormente surgieron otros 28 reportes adicionales, incluido el caso mortal ocurrido en Nueva Jersey. Las autoridades también informaron sobre otro incidente registrado en febrero de este año, cuando una mujer de 47 años sufrió quemaduras leves luego de que una batería portátil explotara dentro de un avión mientras cargaba su teléfono celular.
Tras la nueva alerta emitida, Casely pidió a los usuarios dejar de utilizar inmediatamente el modelo afectado y anunció reemplazos gratuitos para los consumidores.