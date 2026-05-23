 California declara emergencia por una fuga química
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California declara emergencia por una fuga química en tanques con posibilidad de explotar

Una fuga química ha escalado a una posible emergencia mayor, con riesgo de una explosión, según informaron las autoridades.

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California declara emergencia por una fuga química., Captura de pantalla video de X.
California declara emergencia por una fuga química. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió este sábado una declaración de emergencia debido a una fuga de productos químicos tóxicos de un tanque en una planta en el sur de California, que mantiene bajo órdenes de evacuación a residentes de seis ciudades, por el riesgo de explosión.

La declaración se emitió para el condado de Orange, vecino de Los Ángeles, donde los equipos de emergencia mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar la temperatura de un tanque cargado con 7 mil galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.

La fuga se reportó en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, la tarde del jueves, y desde ese momento los bomberos han tratado sin éxito de estabilizar el tanque, que emitió gases desde el jueves.

El Departamento de Bomberos del condado de Orange (OCFA) afirmó que la temperatura del tanque ha estado aumentando un grado fahrenheit por hora, por lo que han traído personal de todo el país para atender la emergencia.

La respuesta frente a la emergencia

La estabilización del tanque resulta sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable, amenazando con provocar una fuga tóxica masiva o una explosión catastrófica.

Cerca de 40 mil residentes han sido evacuados en cinco ciudades cercanas al lugar del incidente.

La proclamación emitida hoy instruye a la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) y a todas las agencias del gobierno estatal a brindar apoyo al condado de Orange y a las jurisdicciones locales afectadas para hacer frente a la emergencia.

Asimismo, habilita recursos y facultades adicionales para la respuesta ante emergencias, lo que incluye poner a disposición propiedades estatales para proporcionar refugio a los residentes evacuados, según sea necesario.

Newsom dijo en un comunicado que el objetivo es asegurar que la comunidad cuente con todo lo necesario para mantenerse a salvo.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni personas muertas por la fuga, sin embargo los vecinos han reportado problemas en el ambiente.

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