 Caso Semilla: Modifican medidas sustitutivas a Eduardo Masaya

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Caso Semilla: Modifican medidas sustitutivas a Eduardo Masaya

El abogado podrá salir del país luego de que un Tribunal le quitara el arresto domiciliario y el arraigo.

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El abogado Eduardo Masaya brinda declaraciones tras salir de la audiencia donde se anunció el fallo que le permitió salir de prisión., Omar Solís/Emisoras Unidas
El abogado Eduardo Masaya brinda declaraciones tras salir de la audiencia donde se anunció el fallo que le permitió salir de prisión. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal resolvió este miércoles, 8 de julio, modificar las medidas sustitutivas al abogado Eduardo Masaya, quien enfrenta proceso penal por su presunta implicación en el caso conocido como "Corrupción Semilla", el cual ha sido investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Con esta resolución, el integrante de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) podrá permanecer en libertad mientras continúa enfrentando los señalamientos en su contra y esperando el inicio del juicio correspondiente.

Masaya fue enviado a debate oral y público por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en forma continuada, pues el Ministerio Público lo vincula con el manejo inadecuado de documentación relacionada con el partido político Movimiento Semilla.

El tribunal conoció hoy en una audiencia la petición de la defensa y resolvió levantar el arraigo y arresto domiciliario que habían sido ordenados como medidas sustitutivas contra el sindicado. Asimismo, determinó que ya no tendrá que acudir a firmar el libro de control cada 15 días en el juzgado de Mixco.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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