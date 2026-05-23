 Pareja abandona a dos niños en carretera de Portugal
Internacionales

Video revela momento en que pareja abandona a dos niños en carretera

Padres abandonan a sus hijos en una carretera y todo quedó grabado.

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Captan en video el abandono de dos hermanitos en una carretera de Portugal., Captura de pantalla video de X.
Captan en video el abandono de dos hermanitos en una carretera de Portugal. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido por medios internacionales mostró el momento exacto en que una pareja abandonó a dos niños de 3 y 5 años en una zona boscosa cercana a una carretera en Portugal, un caso que ha causado indignación en redes sociales y conmoción entre las autoridades europeas.

Las imágenes, filtradas por CNN y compartidas posteriormente en plataformas digitales, muestran a los menores jugando en la parte trasera de una furgoneta mientras los adultos preparaban mochilas con ropa y alimentos antes de dejarlos solos a un costado de la carretera nacional 253, en la localidad de Comporta, municipio de Alcácer do Sal.

De acuerdo con las investigaciones, la madre de los niños y su pareja recorrieron más de mil 600 kilómetros desde Francia hasta Portugal antes de abandonar a los menores.

Conductor encontró a los hermanitos 

Horas después, un conductor encontró a los hermanitos llorando y desorientados sobre la carretera, por lo que decidió auxiliarlos y trasladarlos para recibir atención médica. Autoridades confirmaron que los menores no presentaban signos visibles de violencia física.

Según reportes de agencias de noticias, los niños relataron que su madre les vendó los ojos para hacerles creer que participaban en un juego antes de desaparecer. Al momento de ser hallados, cada menor tenía únicamente una naranja, una pera y una botella de agua.

La madre, identificada como Marine R., de 41 años, y su pareja, Marc B., de 55, fueron detenidos por las autoridades portuguesas y puestos en prisión preventiva tras comparecer ante un tribunal en Setúbal.

Ambos enfrentan cargos por presunto maltrato infantil, abandono y poner en peligro la vida de menores. Además, el padrastro también es investigado por posibles agresiones agravadas.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades determinan el futuro de los niños.

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