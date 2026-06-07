Joven no pudo pagar un cuarto de pollo y terminó agredido

Un adolescente de 17 años resultó con graves quemaduras en la boca y lesiones en el rostro tras un violento incidente ocurrido en la ciudad de Huancavelica, en Perú, luego de no poder pagar una cuenta en un local de venta de pollo a la brasa. El caso ha generado indignación en redes sociales y ya es investigado por las autoridades.
Según relató Janet Aguilar Matamoros, madre del menor, los hechos ocurrieron la noche del sábado 30 de mayo, cuando su hijo y un amigo consumieron un cuarto de pollo. Al momento de pagar, ambos descubrieron que no tenían efectivo y tampoco podían realizar una transferencia, ya que sus teléfonos estaban sin batería.
Los adolescentes intentaron diversas soluciones, como dejar un celular en garantía, pedir que un trabajador los acompañara a su vivienda —ubicada a pocos metros del local— o solicitar cargar el dispositivo para efectuar el pago. Sin embargo, ninguna alternativa habría sido aceptada por el personal del establecimiento.
De acuerdo con la denuncia, la situación escaló cuando el local fue cerrado y los menores fueron golpeados dentro del establecimiento. Posteriormente, uno habría sido quemado en la boca y el rostro con carbón encendido utilizado para la preparación de los alimentos, antes de ser expulsados del lugar.
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Un menor de 17 años fue agredido y quemado tras no poder pagar en efectivo su pedido de cuarto de pollo a la brasa en Huancavelica. El adolescente intentó cancelar con una billetera digital, pero su celular se apagó. Propuso dejar su equipo como garantía mientras conseguía dinero; sin embargo, lo golpearon y el propietario del local le habría quemado la boca con un carbón encendido. Sus familiares buscan atención especializada para tratar las quemaduras. #latinanoticias #perú #noticiasperú♬ sonido original - Raimy Salazar Oficial
Hay dos capturas por este caso
Según medios locales, vecinos auxiliaron a los adolescentes y dieron aviso a sus familias, tras lo cual uno fue trasladado a un centro de salud donde permanece internado.
Las autoridades detuvieron a Yuri Morales Urichachi, propietario de la pollería, y a Jorge Iván Valladolid Apari, trabajador del establecimiento, por su presunta participación en la agresión contra los dos adolescentes. Ambos permanecerán siete meses en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. En tanto, la Policía mantiene la búsqueda de un tercer implicado que habría participado en el ataque y que actualmente se encuentra prófugo.
El caso continúa en investigación y ha reabierto el debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza en conflictos cotidianos.