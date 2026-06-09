 Jalisco cancela clases por jornada inaugural del Mundial
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Jalisco cancela clases y actividades laborales por jornada inaugural del Mundial

El Mundial arrancará el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural.

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Jalisco cancela clases y actividades laborales por jornada inaugural del Mundial, EFE
Jalisco cancela clases y actividades laborales por jornada inaugural del Mundial / FOTO: EFE
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El estado mexicano de Jalisco anunció este martes que suspenderá el próximo jueves las clases y las actividades laborales del sector público con motivo de la jornada inaugural del Mundial 2026, uniéndose así a la medida adoptada en este sentido en la capital, Ciudad de México.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que esta medida tiene el objetivo de "mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido de fútbol inaugural del Mundial 2026".

Según especificó, el decreto implica la suspensión de las actividades laborales del sector público del estado salvo las labores de seguridad y emergencia, así como la jornada lectiva de los estudiantes.

El paso dado por Jalisco, una de las tres sedes mundialistas de México, se produce después de que el Gobierno federal publicara en un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la suspensión de actividades escolares y laborales en la capital del país.

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Jalisco cancela clases y actividades laborales por jornada inaugural del Mundial - EFE

"Es un decreto que se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad, vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México, como de los turistas visitantes", explicó la consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.

La funcionaria también exhortó al sector privado y público de Ciudad de México a que "todas las actividades administrativas no esenciales implementen esquemas de teletrabajo".

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estado Azteca), donde el país anfitrión se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural. Canadá, otro de los anfitriones, debutará un día después, el 12 de junio, contra Bosnia y Herzegovina, mientras que EE. UU. hará lo propio también el viernes, contra Paraguay.

*Con información de EFE

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