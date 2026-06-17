 Trump pide a China y Rusia la desnuclearización

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Internacionales

Trump pide a China y Rusia la desnuclearización

“No necesitamos poder destruir el mundo”, dijo Trump en el final de la cumbre del G7.

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Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7, EFE
Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7 / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, optimista ante la posibilidad de que Irán renuncie al arma nuclear, tras el reciente acuerdo bilateral, aprovechó este miércoles el final de la cumbre del G7 para pedir a China y Rusia que se sumen a otro acuerdo de desnuclearización, subrayando que no es necesario que haya armas "como para poder destruir el mundo 300 veces".

"No necesitamos ser capaces de destruir el mundo 300 veces, es terrible. Si pudiéramos lograr un acuerdo de desnuclearización me encantaría", señaló Trump en su rueda de prensa al término de la cumbre en la ciudad francesa de Évian.

El mandatario republicano aseguró en ese sentido que una de las otras dos potencias está más dispuesta a tal acuerdo que la otra, pero no quiso especificar cuál.

Trump recordó que EE. UU. es el país con más armas nucleares, seguido por Rusia, mientras que China "está por detrás pero lamentablemente está acercándose, poniéndose al día".

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Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7 - EFE

El presidente estadounidense aseguró que el acuerdo alcanzado con Irán el pasado domingo, y que se firmará formalmente el próximo viernes en Suiza, "cumple todas sus metas", incluyendo poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y "evitar que Irán obtenga un arma nuclear". 

Trump también agradeció a China y Rusia por haberse mantenido neutrales en la guerra con Irán. "Quiero dar las gracias al presidente de China, Xi Jinping. Se mantuvo neutral, totalmente neutral, y lo aprecio. Y quiero agradecer a Vladímir Putin, también fue muy neutral. Podrían haberlo puesto mucho más difícil para nosotros", señaló en Évian. "Solo quiero darles las gracias, porque lo hicieron mucho más fácil", añadió, destacando especialmente que China no apoyara a Irán con armamento durante el conflicto ."Le dije (a Xi) que preferiría que no diera o vendiera nada de eso a Irán, y en general no lo hizo", señaló ante cientos de periodistas de todo el mundo.

*Con información de EFE

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