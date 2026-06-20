Voraz incendio arrasa con hotel en República Dominicana

Un incendio de gran magnitud registrado el viernes 19 de junio en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en la turística localidad de Bayahíbe, República Dominicana, dejó como saldo una turista fallecida, varios heridos y la evacuación de cerca de 1,700 personas.
Las autoridades dominicanas identificaron a la víctima como Francesca Valentino, una ciudadana italiana de 46 años que se hospedaba en el complejo turístico cuando se produjo el siniestro. Además, tres personas fueron trasladadas a centros asistenciales y otras seis recibieron atención médica en el lugar por lesiones y afectaciones derivadas de la emergencia.
El incendio se originó en el resort situado frente al mar Caribe y se propagó rápidamente debido a la presencia de techos elaborados con palma y paja, materiales altamente inflamables, así como a las condiciones de viento registradas en la zona, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
Autoridades activaron los protocolos de emergencia
En redes sociales y medios locales comenzaron a circular videos del incendio, en los que se observan enormes columnas de humo negro elevándose sobre la costa mientras las llamas consumían varias estructuras del complejo. Las impactantes imágenes mostraron la magnitud del siniestro y la intensa labor de los equipos de emergencia para controlar el fuego.
Ante la situación, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron la evacuación inmediata de aproximadamente 1,690 huéspedes, empleados y visitantes. Los turistas fueron reubicados en otros hoteles y alojamientos cercanos mientras continuaban las labores para extinguir las llamas.
Algunos huéspedes relataron momentos de angustia y carreras contrarreloj para rescatar documentos personales y pertenencias antes de que el incendio alcanzara más áreas del establecimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente las causas del incendio. El COE indicó que las investigaciones continúan para establecer el origen del siniestro y cuantificar los daños materiales ocasionados.