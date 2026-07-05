 Más de 10 mil personas permanecen campamentos en Venezuela

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Internacionales

Más de 10 mil 700 personas permanecen en 79 campamentos tras terremotos en Venezuela

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo.

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Personas seleccionan ropa en La Guaira (Venezuela), EFE/ Raúl Martínez
Personas seleccionan ropa en La Guaira (Venezuela) / FOTO: EFE/ Raúl Martínez
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 Un total de 10 mil 702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

El reporte, con corte a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este 5 de julio, detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14 mil 599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo, con 6 mil 655 personas distribuidas en 20 campamentos. De estos centros, el Gobierno aseguró que 11 se encuentran en "proceso de ampliación".

Por su parte, en Caracas, la capital del país, se han activado 37 campamentos transitorios que cuentan con una capacidad total de 8 mil 078 plazas, de las cuales 3 mil 234 están ocupadas por los afectados.

Otros campamentos 

En el estado de Miranda (norte, cercano a Caracas), se mantienen operativos 22 campamentos con una capacidad instalada para 1 mil 787 plazas, albergando de momento a 813 personas.

Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, organismos internacionales, sectores privados y la comunidad, estamos acondicionando cada instalación para garantizar espacios dignos a las familias", subrayó el ministro de Educación.

Tras 11 días del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran este domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira, mientras las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen a medida que pasan los días.

Hasta ahora, al menos 2 mil 954 personas han fallecido y 16 mil 592 han resultado heridas, según el último reporte del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el pasado 25 de junio.

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