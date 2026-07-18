Alcalde francés recibe un sobre con dos balas

El alcalde de Alès, Francia, Christophe Rivenq, fue víctima de una amenaza que elevó la preocupación por la expansión de la violencia vinculada al crimen organizado en el sur de Francia. El funcionario encontró en su domicilio un sobre que contenía dos balas de 9 milímetros y que estaba firmado presuntamente por la organización criminal DZ Mafia.
El hecho ocurrió después de que desconocidos realizaran grafitis con mensajes amenazantes en los muros que rodean la vivienda del alcalde, ubicada en el departamento de Gard. Posteriormente, la esposa de Rivenq encontró el sobre dentro del buzón cuando regresó a la residencia durante la noche del 16 de julio.
El caso ya se encuentra bajo investigación de las autoridades francesas, que buscan identificar a los responsables de las amenazas y determinar si existe una relación directa con la organización criminal que opera principalmente en Marsella. La investigación contempla delitos relacionados con amenazas de muerte e intimidación.
Rivenq aseguró que nunca había enfrentado una amenaza de esta magnitud. Sin embargo, afirmó que continuará con las medidas impulsadas desde su administración contra el narcotráfico y otras actividades delictivas.
Esto demuestra que las acciones que estamos llevando a cabo contra la Zona Franca y el narcotráfico están dando frutos. Seguiré cumpliendo con mi deber y no me dejaré intimidar", declaró el funcionario.
Las amenazas se producen en un contexto de creciente preocupación por la violencia relacionada con el narcotráfico en Alès. En las últimas semanas, la ciudad ha registrado varios episodios violentos y, a principios de junio, un joven de 18 años fue asesinado a tiros en el distrito de Près-Saint-Jean.
La posible participación de DZ Mafia es una de las principales líneas que las autoridades deberán esclarecer. La organización, cuyo nombre hace referencia a Argelia, tiene su principal zona de operaciones en Marsella y es señalada como una de las estructuras criminales más poderosas de Francia. Su actividad está relacionada principalmente con el tráfico de drogas y disputas violentas por el control de territorios y rutas de distribución.
¿Quién es Christophe Rivenq?
Christophe Rivenq es un político francés de 60 años que ocupa la alcaldía de Alès desde marzo de 2025, cuando asumió el cargo tras la renuncia de Max Roustan. También preside Alès Agglomération, una estructura que agrupa a distintos municipios de la zona.