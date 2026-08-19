Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

El presunto líder de la estructura que habría desfalcado más de 22.5 millones de quetzales al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Pedro Duque, fue capturado este miércoles 19 de agosto en un sector del municipio de San José Pinula, Guatemala.
La orden de captura en su contra fue girada luego de que la Sala Tercera de Apelaciones revocó las medidas sustituvas que le habían sido otorgadas al sindicado, las cuales incluían el arresto domiciliario y el uso de un dispositivo de control telemático.
El procesado será trasladado ante los órganos de justicia para el seguimiento de trámites relacionados con su situación legal.
Duque aseguró cumplimiento de medidas sustitutivas
El Ministerio Público (MP) vincula a Duque con acciones ilícitas que llevaron a defraudar a la referida entidad bancaria. Mientras tanto, la defensa ha reiterado que no existían bases sólidas para señalarlo de haber incurrido en ilícitos.
El juez a cargo analizó los planteamientos y elementos expuestos, tras lo cual resolvió en marzo pasado que el sindicado deberá enfrentar proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado se dinero u otros activos.
En tanto, el pasado 10 de junio, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió que el sindicado podría permanecer en libertad mientras se desarrollaba el proceso penal que enfrenta.
Las medidas sustitutivas otorgadas contemplaban arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, uso de brazalete de control telemático, arraigo y el pago de una caución económica del 1% de lo presuntamente desfalcado al banco.
Duque aseguró en declaraciones a los medios de comunicaciones hace algunas semanas que estaba dando cumplimiento a lo indicado y que las autoridades conocían en todo momento su ubicación debido al uso del referido dispositivo electrónico.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7