 Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas
Nacionales

Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

Una Sala revocó las medidas sustitutivas de las que gozaba Duque.

Compartir:
Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario., Omar Solís/Emisoras Unidas
Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presunto líder de la estructura que habría desfalcado más de 22.5 millones de quetzales al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Pedro Duque, fue capturado este miércoles 19 de agosto en un sector del municipio de San José Pinula, Guatemala.

La orden de captura en su contra fue girada luego de que la Sala Tercera de Apelaciones revocó las medidas sustituvas que le habían sido otorgadas al sindicado, las cuales incluían el arresto domiciliario y el uso de un dispositivo de control telemático.

El procesado será trasladado ante los órganos de justicia para el seguimiento de trámites relacionados con su situación legal.

Duque aseguró cumplimiento de medidas sustitutivas

El Ministerio Público (MP) vincula a Duque con acciones ilícitas que llevaron a defraudar a la referida entidad bancaria. Mientras tanto, la defensa ha reiterado que no existían bases sólidas para señalarlo de haber incurrido en ilícitos.

El juez a cargo analizó los planteamientos y elementos expuestos, tras lo cual resolvió en marzo pasado que el sindicado deberá enfrentar proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado se dinero u otros activos.

Caso CHN: Pedro Duque explica cumplimiento de medidas sustitutivas

El sindicado en el caso del desfalco millonario señaló que las autoridades conocen su ubicación todo el tiempo porque tiene colocado un dispositivo de control telemático.

En tanto, el pasado 10 de junio, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió que el sindicado podría permanecer en libertad mientras se desarrollaba el proceso penal que enfrenta.

Las medidas sustitutivas otorgadas contemplaban arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, uso de brazalete de control telemático, arraigo y el pago de una caución económica del 1% de lo presuntamente desfalcado al banco.

Duque aseguró en declaraciones a los medios de comunicaciones hace algunas semanas que estaba dando cumplimiento a lo indicado y que las autoridades conocían en todo momento su ubicación debido al uso del referido dispositivo electrónico.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

05:16 PM, Ago 19
Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivast
Nacionales

Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

04:16 PM, Ago 19
Exfuncionario de CICIG: No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesost
Nacionales

Exfuncionario de CICIG: "No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesos"

03:48 PM, Ago 19
Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella muriót
Farándula

Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella murió

02:46 PM, Ago 19
Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperialt
Deportes

Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperial

05:05 PM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosPNC#liganacionalFIFAEE.UU.redes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar