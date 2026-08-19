Conred finaliza reparación de puente en periférico y limita tránsito

La Coordinación para la Reducción de Desastres realizó un informe sobre la inspección que elaboró en el puente del anillo Periférico, sobre la calzada Aguilar Batres, y determinó que el daño en su estructura es severo.
Dicha evaluación se efectuó debido a los reportes de grietas y desprendimientos visibles en esa estructura.
Entre las principales conclusiones del informe se destacque el daño es severo, ya que los elementos estructurales presentan deterioro asociado a proceso de corrosión de la armadura, ingreso de humedad y pérdida progresiva del recubrimiento de concreto.
Recomendó a las autoridades limitar el tráfico y el paso de transporte pesado por la sección del puente que presenta daños.
Daños en estructura
Entre los tipos de daños identificados, la Conred destacó:
- Grietas diagonales, que indican fallas por cortante cerca de los apoyos o nudos.
- Desprendimiento de recubrimiento, que deja el acero expuesto al aire, acelerando la corrosión
- Falla en nudos, potencialmente al recibir impacto directo, sobre carga en la losa superior o esfuerzos horizontales, falta de estribos o inexistencia de confinamiento.
- Fisuras por fatiga y cargas dinámicas, las cuales evidencias microfisuras, patrones de humedad, grietas longitudinales y transversales en las uniones de gigas.
La institución destacó que de no atenderse oportunamente los daños podrían incrementarse y afectar progresivamente las condiciones de los elementos involucrados.
Al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recomentó realizar una inspección estructural detallada que permita determinar el estado del concreto, el grado de corrosión y la posible pérdida de sección de las armaduras, así como para establecer las medidas correctivas correspondientes. Mientras que a las autoridades de tránsito de la Municipalidad de Guatemala solicitó coordinar la regulación del tránsito en ese sector, así como limitar el paso de vehículos pesados.