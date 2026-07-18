 Suman 5 mil 119 los muertos por el terremoto en Venezuela

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Internacionales

Suman 5 mil 119 los muertos por el terremoto en Venezuela

Además, 17 mil 907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace casi un mes.

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Una persona busca entre los escombros de edificios destruidos por terremotos en Caraballeda (Venezuela), EFE/ Miguel Gutiérrez
Una persona busca entre los escombros de edificios destruidos por terremotos en Caraballeda (Venezuela) / FOTO: EFE/ Miguel Gutiérrez
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La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este sábado a 5 mil 119, tras sumarse 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16 mil 740 y 6 mil 462 personas, respectivamente, de acuerdo al boletín publicado en Telegram.

Las autoridades, según el balance, han atendido a 128 mil 324 familias, mientras que 21 mil 470 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios. Además, 17 mil 907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace casi un mes.

Rodríguez señaló en el balance que en el país se mantienen 2 mil 278 rescatistas internacionales. Desde el pasado 24 de junio se han registrado 1.350 réplicas.

Este sábado, salió un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela, para atender a la población afectada por los terremotos.

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