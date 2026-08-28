 Trump entrega Medalla de Honor Espacial a astronautas de Artemis II
Internacionales

Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a astronautas de Artemis II

Es la máxima distinción que el Gobierno de EE. UU. otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial.

Compartir:
Trump recibe a astronautas de Artemis II, EFE
Trump recibe a astronautas de Artemis II / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, entregó este viernes la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que en abril completaron el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

"Hoy otorgamos con orgullo la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la notable tripulación de Artemis II. Acompáñenme a felicitar al comandante Reid Wiseman, al piloto Victor Glover, a la especialista de misión Christina Koch y al especialista de misión Jeremy Hansen", dijo Trump durante el acto, celebrado en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston (Texas).

Esta medalla es la máxima distinción que el Gobierno de EE. UU. otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial.

Los cuatro astronautas despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.

Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación, al tiempo que probaron tecnologías clave para futuros desembarcos en la Luna.

Además, Koch fue la primera mujer en viajar a la órbita lunar, Glover el primer hombre de raza negra y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el primero de ese país.

La tripulación entregó a Trump una chaqueta azul de la NASA con el logo de Artemis II, además de otros dos parches con los números 45 y 47, en referencia a sus dos mandatos como presidente.

Artemis II fue la segunda misión del programa espacial con el que la NASA pretende llevar de nuevo al ser humano la superficie lunar antes del final de esta década.

Para ello, la agencia espacial tiene previsto lanzar el próximo año Artemis III, que pondrá a prueba varias maniobras de acoplamiento de la cápsula en órbita terrestre. Será Artemis IV, programada para 2028, la misión que, por primera vez en más de medio siglo, llevará astronautas hasta la superficie de la Luna.

*Con información de EFE

En Portada

TSE explica fechas límite para funcionarios interesados en postularse en 2027t
Nacionales

TSE explica fechas límite para funcionarios interesados en postularse en 2027

11:35 AM, Ago 28
Postuladora publica listado de aspirantes que incumplieron requisitost
Nacionales

Postuladora publica listado de aspirantes que incumplieron requisitos

07:42 AM, Ago 28
Presidente Arévalo sanciona reformas a la Ley del IUSIt
Nacionales

Presidente Arévalo sanciona reformas a la Ley del IUSI

07:05 AM, Ago 28
EE.UU. financiará asistencia para ciberseguridad de la aviación en Guatemala y otros paísest
Nacionales

EE.UU. financiará asistencia para ciberseguridad de la aviación en Guatemala y otros países

09:33 AM, Ago 28
Localizan a hombre fallecido a orillas del río Las Vacast
Nacionales

Localizan a hombre fallecido a orillas del río Las Vacas

10:27 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolCopa CentroamericanaPNCEstados Unidosredes socialesSeguridadEE.UU.ViolenciaSeguridad vialFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar