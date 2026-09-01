 NASA captura extraño objeto flotando en Marte
Internacionales

IMÁGENES: La NASA capta algo extraño flotando en Marte

Una imagen del rover Curiosity mostró una extraña figura flotando sobre el planeta rojo.

Compartir:
La fotografía resulta especialmente llamativa porque no se trata de una roca con una forma peculiar., Captura de pantalla video de X.
La fotografía resulta especialmente llamativa porque no se trata de una roca con una forma peculiar. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una peculiar imagen tomada por el rover Curiosity de la NASA en Marte volvió a llamar la atención en redes sociales debido a una figura oscura que parece tener la forma de una medusa flotando sobre el planeta rojo. La fotografía, registrada en 2023, reavivó las especulaciones sobre la posible existencia de vida extraterrestre; sin embargo, la explicación científica apunta hacia un fenómeno mucho más común.

La imagen fue captada por Curiosity el 20 de agosto de 2023, a las 22:27:46 horas. En ella aparece una silueta oscura con una especie de cuerpo en la parte superior y prolongaciones que semejan tentáculos. Lo que más llamó la atención es que la figura parece encontrarse suspendida sobre el paisaje marciano.

No obstante, las fotografías tomadas por el mismo rover 13 y 25 segundos antes no muestran la misteriosa forma. Este detalle resulta clave, pues los investigadores consideran que podría tratarse de un artefacto producido por la propia cámara.

Una de las explicaciones más probables 

Una de las explicaciones más probables es el impacto de una partícula cargada procedente del espacio contra el detector de silicio de la cámara de navegación de Curiosity. Estas partículas forman parte de los rayos cósmicos y pueden generar alteraciones en los sensores, que posteriormente aparecen en las fotografías como puntos, rayas o manchas.

Marte está particularmente expuesto a estas partículas debido a que carece de un campo magnético global y posee una atmósfera mucho más tenue que la terrestre. Por ello, este tipo de artefactos no resulta extraño en las imágenes obtenidas por los vehículos de exploración.

Aunque el origen exacto de esta figura no puede confirmarse sin un análisis específico del equipo de Curiosity, la evidencia disponible apunta a que la supuesta "medusa" probablemente no era un objeto presente en Marte, sino un efecto registrado por el sistema de captura de imágenes.

La fotografía, por sí sola, tampoco constituye evidencia de vida extraterrestre. En este caso, lo verdaderamente extraño podría no estar sobre Marte, sino en la manera en que una cámara registra los fenómenos del espacio.

En Portada

Encendido del fuego patrio marca el inicio de las fiestas de Independenciat
Nacionales

Encendido del fuego patrio marca el inicio de las fiestas de Independencia

12:23 PM, Sep 01
Transportistas mantienen bloqueos este martest
Nacionales

Transportistas mantienen bloqueos este martes

07:11 AM, Sep 01
Mineduc confirma prohibición de recorridos de antorchas escolares en estas áreast
Nacionales

Mineduc confirma prohibición de recorridos de antorchas escolares en estas áreas

09:54 AM, Sep 01
Tráiler daña pasarela y complica el tránsito en la Aguilar Batrest
Nacionales

Tráiler daña pasarela y complica el tránsito en la Aguilar Batres

02:06 PM, Sep 01
Comunicaciones nombra a su director técnico interinot
Deportes

Comunicaciones nombra a su director técnico interino

01:01 PM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalredes socialesCopa CentroamericanaSeguridad vialEstados UnidosInsólitoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar