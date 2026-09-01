NASA captura extraño objeto flotando en Marte

Una peculiar imagen tomada por el rover Curiosity de la NASA en Marte volvió a llamar la atención en redes sociales debido a una figura oscura que parece tener la forma de una medusa flotando sobre el planeta rojo. La fotografía, registrada en 2023, reavivó las especulaciones sobre la posible existencia de vida extraterrestre; sin embargo, la explicación científica apunta hacia un fenómeno mucho más común.
La imagen fue captada por Curiosity el 20 de agosto de 2023, a las 22:27:46 horas. En ella aparece una silueta oscura con una especie de cuerpo en la parte superior y prolongaciones que semejan tentáculos. Lo que más llamó la atención es que la figura parece encontrarse suspendida sobre el paisaje marciano.
No obstante, las fotografías tomadas por el mismo rover 13 y 25 segundos antes no muestran la misteriosa forma. Este detalle resulta clave, pues los investigadores consideran que podría tratarse de un artefacto producido por la propia cámara.
Una de las explicaciones más probables
Una de las explicaciones más probables es el impacto de una partícula cargada procedente del espacio contra el detector de silicio de la cámara de navegación de Curiosity. Estas partículas forman parte de los rayos cósmicos y pueden generar alteraciones en los sensores, que posteriormente aparecen en las fotografías como puntos, rayas o manchas.
Marte está particularmente expuesto a estas partículas debido a que carece de un campo magnético global y posee una atmósfera mucho más tenue que la terrestre. Por ello, este tipo de artefactos no resulta extraño en las imágenes obtenidas por los vehículos de exploración.
Aunque el origen exacto de esta figura no puede confirmarse sin un análisis específico del equipo de Curiosity, la evidencia disponible apunta a que la supuesta "medusa" probablemente no era un objeto presente en Marte, sino un efecto registrado por el sistema de captura de imágenes.
La fotografía, por sí sola, tampoco constituye evidencia de vida extraterrestre. En este caso, lo verdaderamente extraño podría no estar sobre Marte, sino en la manera en que una cámara registra los fenómenos del espacio.