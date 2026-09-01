 VIDEO: Abaten a mujer que apuñaló a dos en Times Square
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FUERTE VIDEO: Policía abate a mujer que apuñaló a dos en Times Square

La atacante fue abatida por la policía y murió en la escena tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas.

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Policía abate a mujer que apuñaló a dos en Times Square, Captura de pantalla de la red social X
Policía abate a mujer que apuñaló a dos en Times Square / FOTO: Captura de pantalla de la red social X
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Tragedia en Nueva York. Una persona murió y otra resultó herida tras un apuñalamiento en la turística zona neoyorquina de Times Square, hecho que conmocionó a la ciudad y cuyo sangriento y crudo desenlace fue captado por testigos y difundido en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el lunes 31 de agosto, a eso de las 16:00 horas. La atacante, identificada como Pamela Cisneros, apuñaló a una mujer de 32 años y a un hombre de 68, resultando en la muerte de la primera y dejando herida a la segunda víctima.

Posteriormente, Cisneros, quien de acuerdo a las autoridades, tenía historial de problemas mentales, fue abatida por la policía y murió en la escena tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente.

*Las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

La víctima mortal fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, quien ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios para la institución Bank of America. Residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.

Fue apuñalada en el abdomen y murió poco después en un hospital de la ciudad.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado enviado a EFE. "Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota.

Cisneros también apuñaló a un hombre de 68 años, cuya identidad no fue dada a conocer.

De acuerdo con la policía, Cisneros ya había enfrentado incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero no había sido arrestada.

El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.

*Con información de EFE

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