VIDEO: Abaten a mujer que apuñaló a dos en Times Square

Tragedia en Nueva York. Una persona murió y otra resultó herida tras un apuñalamiento en la turística zona neoyorquina de Times Square, hecho que conmocionó a la ciudad y cuyo sangriento y crudo desenlace fue captado por testigos y difundido en las redes sociales.
Los hechos ocurrieron el lunes 31 de agosto, a eso de las 16:00 horas. La atacante, identificada como Pamela Cisneros, apuñaló a una mujer de 32 años y a un hombre de 68, resultando en la muerte de la primera y dejando herida a la segunda víctima.
Posteriormente, Cisneros, quien de acuerdo a las autoridades, tenía historial de problemas mentales, fue abatida por la policía y murió en la escena tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente.
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La víctima mortal fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, quien ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios para la institución Bank of America. Residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.
Fue apuñalada en el abdomen y murió poco después en un hospital de la ciudad.
"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado enviado a EFE. "Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota.
Cisneros también apuñaló a un hombre de 68 años, cuya identidad no fue dada a conocer.
De acuerdo con la policía, Cisneros ya había enfrentado incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero no había sido arrestada.
El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.
*Con información de EFE