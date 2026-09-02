 Inundación repentina en Nepal: Cifra de muertos sube a 1 mil 225
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Inundación repentina en Nepal: Cifra de muertos sube a 1 mil 225

Unas 4 mil 757 personas siguen desaparecidas en Nepal y China.

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Inundación repentina en Nepal, EFE
Inundación repentina en Nepal / FOTO: EFE
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Al menos 1.225 personas han muerto y 4.757 siguen desaparecidas en Nepal y China al cumplirse una semana de la devastadora inundación repentina que arrasó la frontera entre ambos países, según los últimos balances oficiales actualizados este miércoles.

En el lado nepalí, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) elevó a las 18.00 horas (locales) la cifra a 1.204 fallecidos, mientras que el número de desaparecidos disminuyó a 4.216, entre ellos al menos 583 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron ayer a EFE fuentes oficiales. Otros tres españoles que no estaban en la zona de desastre fueron contactados con éxito.

Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 11.993 personas en el norte y centro del país del Himalaya, donde continúan las labores con más de 21.000 efectivos desplegados.

Por su parte, el Gobierno de la región del Tíbet (China) informó en una rueda de prensa de que las cifras, actualizadas hasta las 12:00 horas (locales) de este miércoles en el condado de Gyirong, sitúan en 21 los fallecidos y en 541 las personas todavía sin localizar, de las cuales 261 son extranjeras.

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Inundación repentina en Nepal - EFE

En la zona tibetana, más de 2.300 efectivos de emergencia han dado este miércoles por prácticamente abierto un acceso terrestre hasta el núcleo arrasado, tras una semana de trabajos condicionados por carreteras destruidas y desprendimientos. Hasta el momento, los equipos chinos han recuperado 847 efectos personales y han atendido 876 llamadas de familiares.

La riada del pasado 26 de agosto, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó, según los informes, una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli.

Asimismo, destruyó el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, en la frontera entre Nepal y China, una vía clave para el comercio bilateral, y afectó a decenas de asentamientos.

*Con información de EFE

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