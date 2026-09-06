 Boda trágica en RD Congo: 22 muertos y decenas de heridos
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Boda termina en tragedia: reportan 22 muertos y decenas de heridos en RD del Congo

Sobrevivientes y personas que se encontraban en los alrededores también colaboraron en los primeros momentos de auxilio.

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Incendio durante una boda deja 22 muertos en Kinsasa., Redes sociales.
Incendio durante una boda deja 22 muertos en Kinsasa. / FOTO: Redes sociales.
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Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia en Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo, luego de que un incendio se extendiera dentro de un salón de fiestas donde se realizaba una boda. El siniestro dejó al menos 22 personas fallecidas y numerosos heridos.

La emergencia ocurrió durante la noche del viernes 4 de septiembre en el salón Panacée, ubicado en el primer piso de un edificio comercial del bulevar Triomphal, en la comuna de Lingwala. En ese momento, el lugar se encontraba ocupado por una gran cantidad de invitados.

Las llamas comenzaron a propagarse rápidamente y provocaron momentos de pánico entre los asistentes, quienes intentaron abandonar el inmueble. Los primeros reportes señalan que el establecimiento aparentemente contaba con una sola salida, una condición que habría complicado la evacuación cuando los asistentes buscaron ponerse a salvo.

El humo también redujo la visibilidad dentro del salón y dificultó que algunas personas encontraran una vía para escapar. La concentración de invitados en el mismo punto durante la evacuación generó mayores dificultades para salir del edificio.

El siniestro dejó importantes daños en el inmueble

El alcalde de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, confirmó durante la mañana del sábado que el número de fallecidos había llegado a 22. La cifra era considerada provisional debido a que varias personas permanecían hospitalizadas por las lesiones sufridas durante el incendio.

Los equipos de emergencia lograron controlar el fuego en las primeras horas del sábado. El siniestro dejó importantes daños en el inmueble, además de mobiliario y objetos utilizados durante la celebración completamente destruidos.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Kinsasa para recibir atención médica. Sobrevivientes y personas que se encontraban en los alrededores también colaboraron en los primeros momentos de auxilio.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido oficialmente qué provocó el incendio. Una investigación deberá determinar el origen del fuego y establecer las condiciones de seguridad del salón al momento de la celebración.

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