Triple colisión en la zona 9 deja tres conductores heridos

Tras varias llamadas de emergencia al teléfono 123 del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales, elementos de esa institución acudieron a la 6a. Avenida y 14 Calle de la zona 9, donde ocurrió una triple colisión con saldo de tres personas heridas. Los paramédicos reportaron que en el percance se vieron involucrados tres automóviles, en el accidente que ocurrió por causas que se desconocen.
Al lugar del accidente acudieron varias unidades de emergencia, con personal paramédico, para dar atención prehospitalaria a las personas afectadas. Tras realizar la evaluación correspondiente, se determinó que tres personas presentaban golpes y erosiones.
Tras el reconocimiento del área en el lugar de la triple colisión, los expertos en atención prehospitalaria estabilizaron a los lesionados y los trasladaron hacia diferentes centros asistenciales para recibir atención médica.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro, en el accidente se vieron involucrados los conductores de dos carros tipo sedán de color gris y una camioneta tipo SUV de color azul. Por la triple colisión, uno de los pacientes tuvo que ser ingresado a una ambulancia en camilla.
En otras noticias: MEM garantiza el abastecimiento de combustibles en el país
Triple colisión cerca del Reloj de Fores
Las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro evidenciaron que el accidente de tránsito ocurrió a pocos metros del paso a desnivel ubicado frente al Reloj de Flores.
La triple colisión ocurrió en la pista izquierda de la 6a. avenida de la zona 9, en el trayecto que conduce hacia las zonas 10, 13 y 14. Esa arteria también es utilizada para acceder hacia el Bulevar Liberación y el Obelisco, con destino al bulevar Los Próceres.
En otros accidentes, las autoridades de tránsito reportaron que los carros involucrados en el choque de la Avenida Reforma, entre 3a. y 4ª. calle de la zona 10 capitalina fueron retirados con el apoyo de grúas. Ambos carros chocados ocupaban el carril auxiliar de la referida vía, pero fueron movilizados por lo que el tránsito se liberó completamente en el lugar.