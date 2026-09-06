MEM garantiza el abastecimiento de combustibles en el país

El Ministerio de Energía y Minas aseguró que "Guatemala cuenta con suficientes combustibles para atender la demanda nacional de gasolinas y diésel, por lo que el suministro está garantizado y continúa desarrollándose con normalidad". La cartera de emergía agregó que actualmente mantiene un mantiene un seguimiento constante al mercado, conforme a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.
La instancia subrayó que es importante informarse a través de fuentes oficiales y confiables. "Es importante evitar la especulación atendiendo información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria", advirtió.
Antes de que el MEM emitiera este pronunciamiento, el precio de los combustibles había reportado una nueva alza en los expendios de todo el país. Hasta el pasado sábado, las gasolineras reportaban estos precios en sus pantallas luminosas:
· Gasolina regular: Q41.09 por galón.
· Gasolina superior: Q43.09 por galón.
· Diésel: Q46.39 por galón.
Cabe destacar que el diésel es el carburante que mayor incremento sufrió en horas recientes. De acuerdo con los datos del MEM, del 31 de agosto, los precios promedio en Ciudad de Guatemala, en modalidad de autoservicio, eran los siguientes: Gasolina superior, Q40.58 por galón; Gasolina regular, Q38.76 por galón; Diésel: Q45.37 por galón.
Precios de los combustibles continúan bajo monitoreo
En este contexto, el MEM aseguró que mantiene un seguimiento permanente del comportamiento de los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Energía y Minas explicó de manera reiterada que las variaciones en los costos están relacionadas con el comportamiento internacional de los productos derivados del petróleo.
Cabe destacar que el incremento del precio en los combustibles ha generado preocupación entre consumidores y transportistas. La semana pasada se vivieron momentos de tensión en las carreteras del país, porque varios guatemaltecos protestaron y bloquearon carreteras para exigir medidas paliativas al incremento de precios.
Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas 89.7 FM.