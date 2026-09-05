 Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21
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Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21

Los aparatos fueron encontrados en tres colonias de la zona 21.

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Los uniformados portaron escaleras y herramientas para retirar las cámaras ilegales. , PNC de Guatemala.
Los uniformados portaron escaleras y herramientas para retirar las cámaras ilegales. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Después de realizar varios operativos de prevención, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este sábado, 5 de septiembre de 2026, que fueron retiradas 32 cámaras de videovigilancia en tres colonias de la zona 21. El ente de seguridad precisó que los aparatos habían sido instalados de manera clandestina en el sector.

El ente de seguridad indicó que las cámaras estaban instaladas en las colonias Justo Rufino, Vásquez y Loma Blanca. Asimismo, determinaron que las mismas eran utilizadas por grupos criminales para mantener vigilancia sobre la población y sobre el movimiento de las fuerzas de seguridad.

Después de ser desinstaladas, las cámaras instaladas ilegalmente en estos sectores de la zona 21 fueron exhibidas por la PNC en un terreno policial cercano.

"En el operativo participaron agentes de la SGIC, SGAIA, GECE, STIG y DIDAE, personal de Asistencia Jurídica, elementos del Ejército de Guatemala y trabajadores de la Municipalidad de Guatemala", reportó la PNC.

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Cámaras estaban instaladas en postes

Según las imágenes compartidas por la PNC, las cámaras de seguridad habían sido instaladas en varios postes de concreto y de madera instalados en zonas residenciales. Luego de ser retiradas, las cámaras fueron embaladas y entregadas al Ministerio Público para desarrollar las investigaciones de rigor.

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Retiro de cámaras en la zona 21. - PNC de Guatemala.

Pese al hallazgo de los 32 aparatos de videovigilancia, las autoridades no reportaron capturas. Sin embargo, se espera que en breve las autoridades den más detalles del hallazgo de estos ilícitos.

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