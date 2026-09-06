PNC retira más cámaras de vigilancia clandestinas en zona 18

La Policía Nacional Civil (PNC) trabaja en el retiro de varias cámaras de vigilancia ilegales, instaladas en al menos dos colonias de la zona 18 capitalina, durante la mañana de este domingo, 6 de septiembre de 2026. Las fuerzas de seguridad laboran en las colonias Las Ilusiones y Maya para desmontar los aparatos de video recepción clandestinos.
Las autoridades indicaron que en el operativo de la zona 18 trabajan investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE). Las labores se hacen en conjunto con personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
En los trabajos de retiro de cámaras también hay personal de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SGTIC), Subdirección General de Apoyo y Logística (SGAL) y elementos del Ejército de Guatemala.
La PNC realiza trabajos de investigación en el sector, para determinar el objetivo de la presencia de estas cámaras de video en las calles de la zona 18. Sin embargo, las autoridades no descartan que las mismas sean usadas por pandilleros del barrio 18 para mantener controlados a los vecinos del sector.
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Investigaciones por cámaras en zona 18
Las autoridades mantienen en desarrollo el operativo de retiro de cámaras de videovigilancia, mientras se hacen las investigaciones en este sector de la zona 18. Por el momento se desconoce la cantidad de aparatos que serán removidos, mientras las investigaciones siguen avanzando.
Imágenes captadas por la PNC muestran que las cámaras fueron encontradas en postes del tendido eléctrico a lo largo de varias cuadras en el lugar. Las fotos evidencian que los aparatos permanecían en varias cuadras, especialmente en las esquinas.
Investigadores de la PNC desmontan los aparatos, en su mayoría de color blanco, utilizando escaleras de aluminio, guantes y otras herramientas, mientras reciben el acompañamiento de un fuerte contingente policial.