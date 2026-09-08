Inundaciones en Japón: Videos de calles y autos arrastrados

Las lluvias torrenciales que azotan Japón provocaron inundaciones severas en varias zonas del país, mientras videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de las afectaciones en la ciudad de Nagoya. Las imágenes dejan ver calles completamente anegadas y automóviles que son alcanzados y arrastrados por la fuerza del agua.
El episodio más reciente se registró este martes, cuando la Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de Nivel 5 para el río Shonai, que atraviesa las prefecturas de Aichi y Gifu, en medio de las condiciones climatológicas extremas. Nagoya se encuentra entre las localidades afectadas por las intensas precipitaciones.
En las grabaciones compartidas en redes sociales se observa cómo el agua cubre gran parte de las calles y alcanza vehículos estacionados o que circulan por las zonas inundadas. Algunas imágenes muestran automóviles prácticamente cubiertos por el agua, mientras la corriente avanza por distintos sectores de la ciudad.
Las autoridades advirtieron sobre el riesgo para la población ante la posibilidad de que continúen las lluvias. La Agencia Meteorológica señaló que existe una alta probabilidad de que se forme una banda lineal de precipitaciones persistentes, una condición que podría aumentar rápidamente el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
Evacuaciones
Desde la semana pasada, las lluvias ya habían obligado a evacuar a unas 41 mil personas en las ciudades de Toyama y Aomori. La situación se extendió a otras zonas de Japón y llevó a las autoridades a activar el nivel máximo de alerta en 14 ciudades y localidades.
Entre las áreas incluidas figuran Nagoya, Seto, Kasugai, Komaki, Ichinomiya, Inazawa, Kiyosu, Kitanagoya y Ama, en la prefectura de Aichi, además de Toyoyama, Oji y Kanie. En Gifu, la advertencia alcanza a Tajimi y Toki.
Nagoya registró 104.5 milímetros de lluvia en una hora, la mayor precipitación para ese periodo desde que comenzaron los registros en la década de 1890. Ante el riesgo, las autoridades recomendaron evitar las zonas subterráneas y trasladarse a lugares elevados o edificios seguros.