 Riada en Nepal: Más de 5100 desaparecidos y últimas noticias
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Riada en Nepal: Más de 5 mil 100 personas siguen desaparecidas

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres elevó a 1 mil 367 la cifra de cuerpos recuperados en los 15 municipios declarados zonas de desastre prioritario.

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Nepal declara luto nacional tras inundaciones, EFE
Nepal declara luto nacional tras inundaciones / FOTO: EFE
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Las autoridades de Nepal cifran en 5 ml 133 la cifra de personas que continúan desaparecidas en el país, entre ellas 587 turistas extranjeros, 14 días después de que una avalancha de hielo, agua y rocas arrasara amplias zonas del norte y centro de la región.

La última actualización de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal, publicada el miércoles, eleva a 1 mil 367 los cuerpos y restos humanos recuperados en los 15 municipios declarados zonas de desastre prioritario.

Solo 102 víctimas han podido ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos recuperados, muchos de ellos enterrados de forma temporal en lugares como Gokarna o Pokhara después de tomar muestras genéticas.

Según la Policía de Nepal, las autoridades han recogido hasta la fecha 2 mil 698 muestras de ADN, de las cuales 1 mil 286 corresponden a los restos mortales hallados y 1 mil 412 a familiares que buscan a sus seres queridos, incluidas muestras tomadas en el extranjero para tratar de identificar a turistas desaparecidos.

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Inundación repentina en Nepal - EFE

El operativo de identificación y gestión de los cadáveres se desarrolla tanto en instalaciones improvisadas en las zonas montañosas como en los principales hospitales y morgues del país, con el apoyo sobre el terreno de especialistas enviados por China, India y Corea del Sur.

Mientras tanto, más de 3 mil 600 personas permanecen desplazadas en 37 centros de acogida temporal en Nuwakot, Rasuwa y Dhading, donde la contaminación del agua y el hacinamiento han elevado el riesgo de enfermedades como el cólera.

La destrucción de puentes y carreteras dificulta además el abastecimiento de decenas de comunidades aisladas, donde algunos comercios han agotado sus existencias, mientras toneladas de ayuda humanitaria permanecen bloqueadas en nodos logísticos como Bidur y Dhunche por las dificultades para distribuirla hasta las zonas incomunicadas.

Más de 21 mil efectivos movilizados en todo el país continúan las operaciones de búsqueda entre el lodo y en las galerías de centrales hidroeléctricas como Upper Trishuli-1, donde se cree que cientos de trabajadores quedaron atrapados tras la riada.

*Con información de EFE

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