 Trump defiende guerra contra Irán en aniversario del 11-S
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Trump aprovecha aniversario del 11-S para defender la guerra contra Irán

Trump optó por participar en el homenaje en la sede del Departamento de Defensa, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan.

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Trump durante aniversario del 11-S, EFE
Trump durante aniversario del 11-S / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó este viernes la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para defender la guerra iniciada por su Administración contra Irán y prometer que la República Islámica nunca obtendrá un arma nuclear.

"Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", afirmó Trump durante la ceremonia celebrada en el Pentágono.

Trump, nacido en Nueva York, optó por participar en el homenaje en la sede del Departamento de Defensa, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan, donde estuvieron el vicepresidente, JD Vance; todos los expresidentes vivos del país; y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Durante su discurso, el líder republicano sostuvo que EE. UU. no puede olvidar "aquel momento de inmensa y horrible maldad" ocurrido hace 25 años, pero también destacó la respuesta del país ante aquella "perversidad".

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", declaró Trump.

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Trump durante aniversario del 11-S - EFE

Los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense de Afganistán.

EE. UU. lleva más de seis meses en una guerra contra Irán que no ha logrado su objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y que podría pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, debido al alza en el precio de la gasolina derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Durante su intervención en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también defendió la guerra contra Irán al asegurar que la presión económica sobre el país persa "aumenta cada día" y que EE. UU. mantiene el "control" del estrecho.

*Con información de EFE

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