 Impactante video: pipa choca y explota en Irán
Internacionales

Difunden video del momento exacto en que una pipa choca y explota en Irán

El accidente dejó 11 personas fallecidas y siete heridas.

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Pipa choca y explota en Irán, dejando 11 muertos y siete heridos., Captura de pantalla video de X.
Pipa choca y explota en Irán, dejando 11 muertos y siete heridos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video de apenas 11 segundos muestra el momento exacto en que una pipa que transportaba combustible choca contra otros vehículos, pierde el control y termina envuelta en una explosión en una carretera de Irán.

Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia, muestran al camión cisterna desplazándose por la vía antes de impactar contra un automóvil. Tras el choque, el vehículo continúa su trayectoria y se estrella contra un camellón.

En cuestión de segundos, la pipa se incendia y una enorme nube de fuego cubre por completo la toma de la cámara, impidiendo observar lo que ocurre después. El metraje ha comenzado a ser difundido nuevamente por medios y usuarios de redes sociales, debido a la rapidez con la que se desarrolla el accidente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 5 de septiembre en las cercanías de una comisaría de policía de tráfico en Sanandaj, en el oeste de Irán.

El accidente dejó 11 personas fallecidas y siete heridas

De acuerdo con reportes de agencias internacionales citados por medios locales, el accidente dejó 11 personas fallecidas y siete heridas. La ciudad se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros al oeste de Teherán, la capital iraní.

Los informes sobre el suceso señalan que la causa del accidente habría sido un fallo en el sistema de frenos de la pipa. El impacto también provocó la volcadura de un camión de carga antes de que las llamas cubrieran la escena.

El video permite observar únicamente los segundos previos y el momento de la explosión, mientras que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

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