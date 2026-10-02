 Gobernadora de Nueva York critica investigación por violación en Cornell
Internacionales

Gobernadora de Nueva York critica investigación sobre caso de violación grupal en Cornell

“No permitiré que nadie oculte este caso”, aseveró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Compartir:
Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, EFE
Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, arremetió este viernes contra la investigación original realizada por la policía local tras las acusaciones de una violación grupal en la Universidad de Cornell.

"¿En qué mundo la policía se enteraría por la víctima de que había sido violada en grupo y de que ella creía 'al cien por cien' que había sido violada, y no informaría de esas acusaciones al fiscal?", reclamó Hochul, en una rueda de prensa sobre el caso de una joven que alegó haber sido violada por varios estudiantes en una casa de fraternidad y que ha denunciado que Cornell no hizo lo correcto.

La gobernadora declaró estar "profundamente consternada" por cómo la policía manejó el caso y tildó de "fracaso" que hayan enviado un "expediente parcial".

Según dijo, pese a que la víctima "no pudo haber sido más clara al afirmar que estaba segura de haber sido violada", no se incluyeron esas palabras en la información que trasladó la policía del campus de Cornell a los fiscales.

"No permitiré que nadie oculte este caso", aseveró Hochul.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que ha asumido como fiscal especial en el caso, declaró que hay en marcha "una investigación criminal".

La víctima interpuso una demanda civil el pasado 18 de septiembre contra Cornell y sus siete presuntos agresores, tras lo que la Fiscalía local decidió reabrir una investigación pese a haber rechazado hacerlo cuando esta denunció los hechos, en octubre de 2024.

James apuntó también que una investigación de este tipo "lleva tiempo" pero declaró estar "comprometida a llevarla a cabo" y avanzó que proporcionará información a medida que pueda.

El miércoles, la Universidad de Cornell informó a la gobernadora de que hará una revisión independiente de su gestión del caso.

*Con información de EFE

En Portada

Selección de Guatemala sigue sin ganar en Surinam t
Deportes

Selección de Guatemala sigue sin ganar en Surinam

05:53 PM, Oct 02
Guatemala eleva la seguridad aeroportuaria con nuevo Centro de Monitoreot
Nacionales

Guatemala eleva la seguridad aeroportuaria con nuevo Centro de Monitoreo

02:45 PM, Oct 02
Guatemala captura a presunto secuestrador requerido por la justicia de EE. UU.t
Nacionales

Guatemala captura a presunto secuestrador requerido por la justicia de EE. UU.

01:57 PM, Oct 02
Lucha Villa enciende las alarmas por su salud tras ser hospitalizadat
Farándula

Lucha Villa enciende las alarmas por su salud tras ser hospitalizada

02:57 PM, Oct 02
Italia arruina la fiesta de la Francia de Zinedine Zidanet
Deportes

Italia arruina la fiesta de la Francia de Zinedine Zidane

03:24 PM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga de Nacionesredes socialesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar