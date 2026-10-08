 EE.UU. acusa a Maduro y esposa de torturas y conspiración
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EE.UU. acusa a Maduro y a su esposa de conspiración para cometer torturas

La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de “represión y torturas” para mantenerse en el poder.

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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, EFE
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela / FOTO: EFE
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La Justicia de EE. UU. acusó este jueves al depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas.

La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder.

En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas.

Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" crecían a medida que aumentaba la retórica de Washington contra Caracas.

Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, identificado como 'víctima 7', recoge que fue víctima de torturas tras ser "acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro".

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Crisis y una caída libre en el deporte de Venezuela en era de Nicolás Maduro - EFE

Estos tres casos se remontan a 2022 y llegan hasta enero de 2026, cuando las fuerzas de EE. UU. arrestaron al entonces líder venezolano en el palacio presidencial en Caracas.

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

Ahora, la acusación atribuye a ambos conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.

"(Los acusados) se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los EE. UU. (que castiga el narcoterrorismo)", alega en el escrito la Fiscalía.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan un proceso penal por presuntamente utilizar sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de cocaína.

Al margen, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, convocó este jueves una audiencia para estudiar la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la exprimera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Niegan libertad bajo fianza y arresto domiciliario a Flores

Posteriormente, el juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la petición de Flores para quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que enfrenta en EE. UU.

Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando el delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.

El magistrado consideró que Flores representa un "fuerte riesgo" de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión, según explicó durante la vista.

*Con información de EFE

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