 EE. UU. asegura que no impide el regreso de María Corina Machado
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EE. UU. niega que obstaculice el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue preguntado por una información según la cual la Administración Trump bloqueó un intento de Machado de regresar a su país.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. / FOTO: EFE
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, negó este miércoles que Washington esté obstaculizando el regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

"No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en ningún lugar del mundo", expresó el jefe de la diplomacia estadounidense durante una rueda de prensa en Atenas, donde se encuentra de viaje oficial.

Rubio fue preguntado por una información publicada por el diario The Wall Street Journal según la cual la Administración de Donald Trump bloqueó un intento de Machado de regresar a su país al comunicar a las autoridades neerlandesas que no respaldaba su retorno, lo que llevó a estas a retirar el permiso para que su avión aterrizara en Curazao.

El jefe de la diplomacia estadounidense desmintió esa información y aseguró que el hecho de que un medio de comunicación publique algo "no significa que sea verdad". "Si está en el periódico, ¿es verdad? Porque puedo mostrarle muchos artículos que están en el periódico que no son ciertos", dijo.

María Corina Machado reiteró el martes que tiene intención de regresar a Venezuela para "contribuir a facilitar" la transición democrática del país, después de que su equipo denunciara que las autoridades venezolanas le han impedido hasta en siete ocasiones el retorno por vía aérea y marítima, las últimas tres desde Panamá.

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María Corina Machado en EE. UU. - EFE

El lunes, Trump aseguró que "todo saldrá bien" al ser preguntado si respalda que la líder opositora vuelva a su país, después de que Machado publicara un artículo de opinión en el diario New York Post titulado: 'Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar'.

En el texto, la opositora, que salió de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, sostiene que su retorno al país "es urgente" para acompañar al pueblo venezolano y presionar por una transición democrática.

Trump se reunió el pasado 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en un encuentro que selló la alianza establecida con su Gobierno tras la captura, en enero, de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas.

EE. UU. y Venezuela anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que da a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca prioritariamente el petróleo venezolano, y no impulsar la democratización del país.

*Con información de EFE

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