 Huracán Simón sube a categoría 2
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Huracán Simón sube a categoría 2, ¿seguirá provocando lluvias?

El centro de Simón se localiza a 195 kilómetros (km) al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

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Huracán Simón sube a categoría 2, CONAGUA
Huracán Simón sube a categoría 2 / FOTO: CONAGUA
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El huracán Simón se fortaleció a categoría 2, en la escala Saffir‑Simpson, mientras se desplaza por el litoral de los estados de Nayarit y Jalisco, en México, pero su estructura compacta limitará sus efectos en las costas mexicanas, informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se prevé que durante los próximos dos días el huracán "permanezca semiestacionario sobre el océano Pacífico". "Debido a que se trata de un ciclón compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos sobre las costas de México", indicó el SMN. No obstante, apuntó que continuará generando oleaje elevado en las costas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.

En su reporte, el SMN precisó que el centro de Simón se localiza a 195 kilómetros (km) al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215 km/h y se desplaza hacia el oeste a 4 km/h.

Su circulación genera chubascos y lluvias fuertes en el oeste del país por lo que se mantiene la zona de vigilancia, por efectos de vientos huracanados en las Islas Marías, Nayarit, señaló el organismo.

El SMN explicó que la circulación de Simón provocará lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Nayarit (este y sur), así como chubascos (5 a 25 mm) en Sinaloa (centro y sur).

Además, se pronostican vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, y oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura en costas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Jalisco.

El organismo llamó a extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (lo que incluye la navegación marítima) y a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada estado.

Previamente, el servicio informó de la formación de la tormenta tropical Trudy en el Pacífico mexicano, a partir de la depresión tropical Veintiuno-E, y según los pronósticos meteorológicos en las primeras horas del jueves podría subir a huracán de categoría uno.

También señaló que las condiciones meteorológicas "podrían favorecer su rápida intensificación hasta alcanzar la categoría de huracán", cuya intensidad máxima sería categoría cuatro, el próximo viernes.

Para la temporada de 2026, México pronosticó la formación entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

*Con información de EFE

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