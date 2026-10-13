 Huracán Simón se debilita a categoría 1
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Huracán Simón se debilita a categoría 1, pero aún amenaza con lluvias

Autoridades advierten que las intensas lluvias podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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Huracán Simón se debilita a categoría 1, CONAGUA
Huracán Simón se debilita a categoría 1 / FOTO: CONAGUA
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El huracán Simón se debilitó este martes a categoría 1 mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene la amenaza de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados de Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas (locales), el centro del huracán Simón se localizó aproximadamente a 155 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora.

El huracán se desplaza hacia el oeste-noroeste a seis kilómetros por hora, según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en la costa de Nayarit y el sur de Sinaloa, así como precipitaciones fuertes en el norte, centro y sur de Jalisco.

Además, se prevén rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora en el centro y sur de Sinaloa y la costa de Nayarit, así como oleaje de entre dos y tres metros en las costas de ambos estados.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, y otra de vigilancia desde Escuinapa hasta Bahía de Tempehuaya, en Sinaloa.

Asimismo, permanece vigente una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Simón alcanzó la categoría 4 durante el fin de semana, antes de debilitarse progresivamente a categoría 3 el domingo y a categoría 2 durante el lunes.

El ciclón ha provocado al menos un muerto en Guerrero, un adulto mayor de 71 años que falleció tras el derrumbe de una barda en Chilpancingo, además de inundaciones y daños en viviendas, comercios y carreteras de varios estados del Pacífico.

En Colima, las autoridades reportaron afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, aunque descartaron víctimas mortales.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales ante la persistencia de condiciones meteorológicas peligrosas.

*Con información de EFE

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