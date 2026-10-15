 Inundaciones en Turquía dejan 3 muertos y 4 desaparecidos
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Inundaciones en Turquía dejan 3 muertos y 4 desaparecidos

Rescatistas, han trabajado en el salvamiento de unas 2.700 personas afectadas por las lluvias.

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En la noche del miércoles al jueves se midieron precipitaciones de 261 litros por metro cuadrado en algunas zonas del norte de Estambul., Captura de pantalla
En la noche del miércoles al jueves se midieron precipitaciones de 261 litros por metro cuadrado en algunas zonas del norte de Estambul. / FOTO: Captura de pantalla
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Tres personas murieron y otras tres han resultado heridas y cuatro siguen desaparecidas por las fuertes lluvias que afectaron a Estambul anoche, las más intensas desde que comenzaron a recopilarse datos hace 84 años, informaron este jueves las autoridades turcas.

En la noche del miércoles al jueves se midieron precipitaciones de 261 litros por metro cuadrado en algunas zonas del norte de Estambul, informó hoy el gobernador de la ciudad del Bósforo, Davut Gül.

"Es la mayor cantidad de lluvia desde que empezaron las mediciones de la Dirección Meteorológica en 1942", declaró Gül, según recoge la agencia de noticias Anadolu.

Casi 50.000 efectivos, entre ellos más de 8.500 rescatistas, han trabajado en el salvamiento de unas 2.700 personas afectadas por las lluvias, que también obligaron a desviar 51 vuelos a otros aeropuertos y cancelar otros 19.

En grandes partes de Estambul hubo cortes de luz el miércoles por la tarde y cortes de agua durante la noche, pero el suministro eléctrico se restableció ya por la noche y el de agua, este jueves al mediodía.

Gül anunció que las escuelas seguirán cerradas el viernes y recomendó a las universidades suspender también las clases, al tiempo que se informó que las empleadas públicas embarazadas y aquellos con discapacidad tendrán permiso para no acudir a su puesto de trabajo.

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Vía EFE

Las autoridades han habilitado alojamiento para quienes necesiten refugio en los 39 distritos de Estambul, una ciudad de 16 millones de habitantes.

Una de las víctimas mortales es una persona de 34 años que resbaló y se golpeó la cabeza cuando intentaba cruzar una calle inundada en el distrito de Sariyer, y que falleció más tarde en el hospital.

Un adolescente de 14 años murió por una descarga eléctrica al pisar un charco en un parque del distrito de Fatih, mientras que la tercera víctima es un hombre cuyo cuerpo fue hallado bajo un puente al remitir la inundación.

Los equipos de rescate buscan aún a cuatro personas que de momento se dan por desaparecidas, aunque no se conocen detalles al respecto.

Además, los fuertes vientos de anoche hicieron encallar en una playa al norte de Estambul el petrolero Banda, de 238 metros de eslora y abanderado en Liberia, que llevaba semanas fondeado ante las costas turcas.

El buque, procedente de Georgia, había sido dañado en septiembre pasado en el ataque de un dron y estaba a la espera de ser remolcado, informó el Ministerio de Infraestructuras turco en la red X.

Un remolcador turco se ha desplazado a la zona como medida preventiva, pero los seis marineros a bordo, de nacionalidad turca, no corren peligro de momento, agregó el Ministerio.

El servicio meteorológico estatal de Turquía prevé que las lluvias y las tormentas, que de momento han remitido, se intensifiquen de nuevo a partir de mañana, viernes.

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