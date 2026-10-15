 Trudy se intensifica a huracán frente al Pacífico mexicano y amenaza con fuertes lluvias
Internacionales

Trudy se intensifica a huracán y amenaza con fuertes lluvias

Trudy alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada de este jueves frente al Pacífico mexicano.

Compartir:
Trudy alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada del jueves., Foto Conagua
Trudy alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada del jueves. / FOTO: Foto Conagua
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El ciclón Trudy se ha intensificado este jueves a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados sureños de Oaxaca y Guerrero, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisa que Trudy alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada y que, a las 06.00 hora local (12.00 GMT), su centro se encontraba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, su circulación provocará lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en el oeste, sur y este de Guerrero.

También se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de ambas entidades.

El SMN advierte de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento de los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Simon se debilita en el Pacífico

Mientras tanto, la tormenta tropical Simon permanece estacionaria en el océano Pacífico, a unos 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Sin embargo, debido a su debilitamiento, Simon ya no genera efectos sobre el territorio mexicano, de acuerdo con el SMN.

Las autoridades mantienen la vigilancia de ambos sistemas y reiteran el llamado a extremar precauciones ante las lluvias previstas en el sur del país, especialmente en las zonas susceptibles de inundaciones y deslizamientos de tierra.

El papa retomó su actividad laboral desde el hospital Gemelli

La recuperación postoperatoria del pontífice está transcurriendo con normalidad y ha comenzado a retomar su actividad laboral.

Vía EFE

En Portada

Tribunal ordena colocar plaqueta en memoria de dos agentes de la PNC asesinadost
Nacionales

Tribunal ordena colocar plaqueta en memoria de dos agentes de la PNC asesinados

08:20 AM, Oct 15
Deslizamiento de tierra deja personas soterradas en la zona 7t
Nacionales

Deslizamiento de tierra deja personas soterradas en la zona 7

07:02 AM, Oct 15
Chimaltenango: Cuatro heridos por colisión de motocicletast
Nacionales

Chimaltenango: Cuatro heridos por colisión de motocicletas

06:26 AM, Oct 15
Trudy se intensifica a huracán y amenaza con fuertes lluviast
Internacionales

Trudy se intensifica a huracán y amenaza con fuertes lluvias

07:46 AM, Oct 15
Carlos Barahona se suma a la lista de escándalos en el futbol de Costa Ricat
Deportes

Carlos Barahona se suma a la lista de escándalos en el futbol de Costa Rica

09:24 AM, Oct 15

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalPNCViolenciaEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar