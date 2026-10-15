 El papa retomó su actividad laboral desde el hospital Gemelli
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El papa retomó su actividad laboral desde el hospital Gemelli

La recuperación postoperatoria del pontífice está transcurriendo con normalidad y ha comenzado a retomar su actividad laboral.

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Vista del Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde el papa León XIV se encuentra ingresado en Roma, Italia, Foto EFE
Vista del Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde el papa León XIV se encuentra ingresado en Roma, Italia / FOTO: Foto EFE
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El papa León XVI ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un cáncer de pulmón, informó la oficina de prensa del Vaticano.

El pasado martes, el papa fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, en una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La recuperación postoperatoria del pontífice está transcurriendo con normalidad y ha comenzado a retomar su actividad laboral, según las fuentes vaticanas.

El papa esta mañana ha vuelto a concelebrar misa en la sala que se ha instalado en la planta décima del Gemelli, donde se encuentra ingresado, ya que la capilla del policlínico está en obras.

Por el momento, el pontífice estadounidense-peruano no ha recibido visitas y se encuentra acompañado de sus dos secretarios.

El Vaticano no ha dado noticias aún sobre la posibilidad de que Robert Prevost pueda celebrar el próximo ángelus dominical desde el Gemelli, como hicieron sus predecesores cuando estuvieron hospitalizados.

Tampoco hay novedades sobre el próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

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Vía EFE

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