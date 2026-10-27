La sorprendente caída de la reina Letizia en evento oficial

La reina Letizia protagonizó un inesperado incidente durante la visita de la Familia Real a Llanes, Asturias, al sufrir una aparatosa caída mientras descendía de un barco pesquero.
El suceso, que generó un momento de preocupación entre los presentes, ocurrió en el marco de los actos del Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.
A pesar del susto, la monarca se incorporó rápidamente, mostrando una notable entereza y una sonrisa tranquilizadora, y continuó con sus compromisos oficiales sin mayores contratiempos.
El accidente se produjo mientras los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, conocían de cerca el trabajo de los pescadores de Llanes.
La cubierta resbaladiza y el constante movimiento de la embarcación complicaron el paso de la reina, quien perdió el equilibrio al momento de abandonar el barco.
Aunque esta visita a la embarcación no figuraba en la agenda inicial, la Familia Real quiso acercarse a uno de los oficios más representativos de la región.
Sin embargo, las condiciones marítimas y el balanceo del barco hicieron que el recorrido fuera más desafiante de lo esperado.
Al salir de la cubierta, la reina Letizia resbaló y cayó al suelo. Inmediatamente, los miembros de su equipo de seguridad reaccionaron para ayudarla a levantarse, mientras el público observaba con evidente sorpresa.
Lejos de prolongar la preocupación, la reina se puso de pie y levantó los brazos para indicar que se encontraba en perfectas condiciones.
Según la información difundida tras el incidente, el resbalón no tuvo consecuencias graves. La reina pudo seguir con el itinerario previsto, demostrando cómo un imprevisto puede surgir incluso en los actos oficiales más cuidadosamente planificados.
La reacción de la infanta, el rey y la princesa
La infanta Sofía fue testigo directa del momento, y al entender qué sucedía, contuvo una risa espontánea, aunque rápidamente se aseguró de que se encontrara bien.
El rey Felipe y la princesa Leonor, que iban unos pasos adelante, se percataron de lo sucedido cuando la reina ya estaba de pie, y se acercaron para confirmar que la situación no había tenido consecuencias graves.
La jornada en Llanes prosiguió con total normalidad, y el incidente quedó como una anécdota más dentro de la visita oficial. La entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias se desarrolló según lo previsto, con discursos, encuentros con la comunidad y actividades culturales.
La reina Letizia continuó el recorrido con absoluta normalidad y sin lesiones que requirieran atención inmediata, por lo que no hubo necesidad de modificar el programa previsto.